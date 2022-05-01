منشآت دبي الرياضية.. جذب سياحي وقوة اقتصادية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تجذب دبي أنظار العالم من خلال الفعاليات الرياضية المتنوعة والمبتكرة والتي تقام بأعلى معاييرالفخامة والتنظيم والأمن والسلامة، وتتميز دبي بمنشآتها الرياضية ذات التصاميم العالمية، والتي تعدّ من أبرز عوامل الجذب السياحي، وتمثل قوة اقتصادية كبيرة.

وتستضيف دبي أكثر من 400 فعالية رياضية متنوعة بتنظيم ودعم مجلس دبي الرياضي و 100 معسكر تدريبي لأندية عالمية ومنتخبات وطنية في مختلف الألعاب سنوياً.

وأصبحت دبي وجهة مميزة لنجوم الرياضة العالمية لقضاء إجازاتهم لتوفر الملاعب ومراكز التدريب على مستوى عالٍ وخدمات الضيافة الراقية. وتعد المنشآت والمرافق أحد أبرز عوامل النجاح الفعاليات الرياضية والجذب الجماهيري من داخل الإمارات وخارجها لما تقدمه من خدمات راقية تجعل الجماهير والزوار يستمتعون بالمنافسات في أجواء المرح، فمثلاً تقام بطولة موانئ دبي العالمية للجولف في ملاعب جميرا جولف استيتس التي تجسد أرقى مفاهيم الفخامة ويستضيف مضمار ميدان كأس دبي العالمي للخيول أحد اشهر سباقات الخيل في العالم بمشاركة افضل الفرسان وحضور جماهيري لافت، وأصبحت بطولة سوق دبي الحرة واحدة من أفضل بطولات التنس في العالم بفضل ملاعبها ومرافقها المميزة التي تجذب سنوياٍ كبار نجوم اللعبة وعشاق التنس من مختلف دول العالم.

تطوير

وقامت دبي بتطوير البنية التحتية الرياضية لتواكب رؤيتها في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، ولتكون متوافرة لكل أفراد المجتمع، حيث تم تشييد العديد من المنشآت الرياضية الفريدة أهمها مجمع حمدان الرياضي، مجمع ند الشبا الرياضي، مدينة دبي الرياضية، وسكاي دايف دبي، ومضمار ميدان، ومضامير الدراجات الهوائية، ومضامير الجري، إضافة إلى المرافق الرياضية المميزة في كافة أندية دبي.

ساهمت المنشآت الرياضية في نيل دبي ثقة الاتحادات الدولية لاستضافة العديد من البطولات العالمية في مختلف الرياضات آخرها بطولة العالم للمبارزة التي احتضنها مجمع حمدان الرياضي بمشاركة 1664 لاعباً ولاعبة من 103 دول من مختلف أرجاء العالم، كما ارتفع عدد أكاديميات التدريب الرياضي في دبي إلى أكثر من 400 أكاديمية رياضية في مختلف الألعاب.

رؤية

وتبرز أهمية المنشآت الرياضية بدبي في أثرها الاقتصادي المباشر، حيث تشير التقديرات إلى أنها تساهم بحوالي 400 مليون دولار سنوياً في اقتصاد دبي ويبلغ معدل صرف «الزائر الرياضي» 3 آلاف دولار في كل فعالية تشمل تذكرة السفر والإقامة وعلى سبيل المثال شهدت بطولة «أيرون مان دبي للترايثلون» التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 2500 رياضي ورياضية من بينهم 1675 مشاركاً من خارج الدولة.

وزادت مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الاقتصادي لإمارة دبي من خلال الزيادة المتنامية والمستمرة في عدد المعسكرات الدولية والفعاليات التي تستقطب آلاف المشاركين سنوياً من خارج الدولة إلى جانب حضور أعداد كبيرة من الجماهير والوفود الإعلامية التي تتابع المعسكرات وتستمتع بإجازة استثنائية بفضل الطقس الرائع والمنشآت الفريدة والفعاليات العالمية.

وانعكست الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والمنهجية في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» إيجابياً على حركة السياحة الرياضية والفعاليات الرياضية الدولية التي وجدت في الإمارات ودبي بشكل خاص ملاذاً آمناً.

مقومات

وأكد أحمد هاشم خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، نائب رئيس مجلس إدارة النصر سابقاً، أن دبي تملك كل مقومات المدينة الرياضية المتكاملة على مستوى العالم لما تملكه من مرافق ومنشآت رياضية لمختلف الألعاب من سباقات الخيول على مضمار ميدان أكبر مضامير سباقات الخيول في العالم إلى كرة القدم والغولف والكريكيت والرغبي وغيرها من الرياضات.

وأضاف: يستضيف ملعب «ذا سيفنز ستاديوم» مباريات الرجبي ومعسكرات منتخبات وأندية عالمية وفعالياتٍ رياضية أخرى وأنشطة العديد من الأكاديميات الرياضية على رأسها أكاديمية نادي أرسنال الإنجليزي.

وأوضح أن المنشآت والملاعب تعد إحدى ركائز السياحية الرياضية في دبي، مشيراً إلى أنه خلال فترة الإجازات الشتوية على سبيل المثال تركز مختلف المنتخبات الأندية ونجوم الرياضة على اختيار دبي كوجهة أولى لإقامة تحضيراتهم لما تتميز به من بنية تحتية وملاعب ومراكز تدريب على مستوى عالٍ، وتابع: مجمع ند الشبا الرياضي يعتبر واحداً من أفضل المرافق الرياضية في العالم وهو وجهة مفضلة للعديد من الأندية الأوروبية، لقد تلقيت طلباً من أرسنال على إقامة تدريباتها في الفترة الشتوية المقبلة في مجمع ند الشبا، وكذلك أندية أخرى ترغب في إقامة تدريباتها هناك مثل ليفربول وجمعية ميلان، هذا دليل واضح أن إمارة دبي قادرة أن تتصدر الوجهات السياحية الرياضية على مستوى العالم في ظل توافر فنادق فخمة تلبي طلبات الأندية الكبيرة ونجومها ومطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، وطيران الإمارات الشركة الرائدة عالمياً والتي تربط دبي بمختلف العواصم والمدن العالمية.

مشاهير

وكشف خوري عن أن هناك العديد من مشاهير هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة العالمية يمتلكون شققاً وإقامات خاصة في أماكن عديدة في دبي، وجميعهم يشتركون في رؤية واحدة وهي أن دبي مدينة رياضية عالمية ووجهة استثنائية للاستمتاع بممارسة رياضاتهم وهواياتهم المفضلة، وقال: نفتخر في دبي وفي الإمارات بشكل عام أن البنية التحتية عبارة عن أيقونات تساعد على جذب كل الرياضيين من كافة الألعاب من الخيول إلى الغولف وسباقات السيارات والدراجات الهوائية وغيرها.

7 نجوم

وقال صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، إن دبي أصبحت في مقدمة الوجهات السياحية لنجوم الرياضة العالمية بفضل منشآتها ومرافقها الرياضية العالمية التي يمكن تصنيفها من فئة 7 نجوم، وأضاف: يضع السائح الرياضي الملاعب ومراكز التدريب على مستوى عالٍ في مقدمة أولوياته عند اختيار وجهته السياحية خاصة خلال فترة الإجازات بهدف الحفاظ على لياقته البدنية ونحن في سوق دبي الحرة الجهة المالكة لملاعب سوق دبي الحرة للتنس نستضيف سنوياً العديد من نجوم التنس العالميين لإقامة استعداداتهم للبطولات المختلفة سواء بطولة سوق دبي الحرة أو بطولة أستراليا وغيرها.

تطوير

وأضاف: نحن بصدد تطوير ملاعب سوق دبي الحرة المقر الدائم لبطولات سوق دبي الحرة للتنس حتى تشمل المزيد من الملاعب الفريدة من نوعها والتي ستقدم خدمات أكثر رفاهية للاعبين على مدار العام.

وتابع قائلاً: لقد تحدثت مع النجم السويسري روجيه فيدرر وأخبرني أن دبي تحتضن أحد أفضل ملاعب التنس في العالم لقربه من المطار وفندق الإقامة واقترح عليّ إنشاء ملعب مغطى بالكامل وملاعب عشبية وترابية لاستقطاب المزيد من لاعبي التنس في العالم ما يعزز مكانة دبي كمركز للتنس العالمي وبالتالي للسياحة الرياضية، وهو مشروع مميز سنسعى لإطلاقه.

وأكد صلاح تهلك أن ملاعب سوق دبي الحرة للتنس تسهم في جذب العديد من السياح للإقامة في فندق جميرا كريك سايد دبي القريب بهدف ممارسة هواياتهم المفضلة، كما تختار العديد من المنتخبات إقامة معسكراتها على هذه الملاعب إضافة إلى استقطاب العديد من أكاديميات التنس وهو ما يوفر عائدات مالية كبيرة.

أبرز 11 منشأة رياضية في دبي

1 - مضمار ميدان

أكبر مضمار لسباقات الخيول في العالم، يوجد به أطول خط مستقيم بالعالم في ميدان السباق بطول 6 كيلومترات، ومدرجات أساسية بسعة 60 ألف مقعد. يضم المضمار فندقاً عملاقاً من فئة 5 نجوم، يشمل 285 جناحاً وغرفة تطل على المضمار، ومتحفاً للخيول وقاعات للمعارض وملاعب للغولف والتنس وغيرها.

يقوم المشروع على فكرة فريدة من نوعها تقتضي بإنشاء موقع يتعدى كونه مساحة لاحتضان كبرى سباقات الخيل العالمية فحسب، بل ويشكل مدينة مستقبلية مستدامة، تضع دبي في طليعة الأعمال العالمية.

2 - مجمع حمدان الرياضي

تم افتتاح مجمع حمدان الرياضي في 2010، ويعد أحد المعالم الرياضية في دبي وأشهرها ووجهة دائمة للمنتخبات العالمية لإقامة معسكراتها التحضيرية على مدار العام. واستضاف المجمع طيلة السنوات الماضية أكثر من 340 حدثاً وفعالية دولية ومحلية مختلفة، حيث تم تنظيم 93 فعالية دولية تنوعت بين رياضات مائية ورياضات غير مائية وفعاليات غير رياضية، وقد وصل عدد البطولات المائية الدولية التي نظمت في المجمع إلى 58 فعالية من بينها بطولات الاتحاد الدولي للسباحة مثل سلسلة بطولات كأس العالم للسباحة، سلسلة بطولات العالم للغطس، سلسلة نهائيات بطولات العالم لكرة الماء، وبطولة العالم للناشئين، كما تم تنظيم بطولات فزّاع الدولية للغوص الحر، واستضاف أيضًا منافسات الأولمبياد الخاص التي نظمتها الأولمبياد الخاص الإماراتي، والبطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة مثل بطولات دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولات الخليج، والعرب، وبطولة آسيا للألعاب المائية وبطولة العالم للمبارزة وغيرها.

3 - مجمع ند الشبا الرياضي

مجمع ند الشبا الرياضي عبارة عن نادٍ رياضي ومنتجع صحي شامل يضم مرافق فاخرة وكل ما يحتاجه الرياضي من جلسات تدريبية أو جلسات للتعافي من الإصابات، ويعد مجمع ند الشبا الرياضي الوجهة الأولى لنجوم الرياضة العالمية والأندية الأوروبية خلال إجازاتهم ومعسكراتهم الشتوية وخاصة الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي

4 - ديب دايف دبي

أعمق حوض غوص في العالم، والذي انضم إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعمق 60 متراً وسعة 14 مليون لتر، بما يساوي ستة مسابح أولمبية. أقيم الحوض على مساحة 1500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، صمم على شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ والتي شكلت جانباً مهماً من التراث الإماراتي العريق، في دلالة على ارتباط أهل الإمارات بالبحر ورياضة الغوص. ويحتضن حوض «ديب دايف دبي» بيئتين حيويتين تحت الماء مع غرفة جافة على عمق 6 و21 متراً، ومزود بـ 56 كاميرا تغطي جميع زواياه، إضافة إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.

5 - استاد آل مكتوم

دشّن استاد آل مكتوم في 1978 وأعيد افتتاحه في حلته الجديدة في 2019 بمناسبة استضافة كأس أمم آسيا، وتحول الاستاد إلى تحفة معمارية رائعة وصرح رياضي مجهز بأحدث تقنيات الأمن والإضاءة، وجرى بناؤه وفقاً لمواصفات الملاعب الأوروبية.

6 - مدينة دبي الرياضية

تعد واحدة من أكثر المجتمعات السكنية والتجارية والرياضية المتكاملة والفريدة من نوعها في العالم. تضم مدينة دبي الرياضية -التي تعد موطنًا لملاعب رياضية عالمية المستوى وأكاديميات تدريب ومرافق ترفيهية- ثلاثة مراكز سكنية متميزة: فيكتوري هايتس وجاليري فيلاز وكانال ريزيدينس.

7 - مضمار القدرة للدراجات الهوائية

يُعدّ مضمار القدرة للدراجات موقعاً مثاليًا لمحبّي المغامرات والرياضيين المحترفين والمبتدئين الذين يقصدونه أفراداً ومجموعات، يمتدّ المسار على مسافة 86 كيلومتراً وسط المناظر الصحراوية الخلابة، ويستخدم هذا المسار نوادي الدرّاجين، والرياضيون العالميون وراكبو الدراجات الذين يزورون دبي بغرض الترفيه وممارسة هوايتهم بينما يستمتعون بمناظر طبيعية رائعة.

8 - ذا سيفنز ستاديوم

يستضيف ملعب «ذا سيفنز ستاديوم» مباريات الرجبي ومعسكرات منتخبات وأندية عالمية وفعالياتٍ رياضية أخرى في دبي كبطولة العالم لسباعيات الرجبي التي تُقام سنوياً في أبرز المدن العالمية، كما يستوعب 44 ألف شخص، وتُعتبر بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي إحدى أضخم الفعاليات السنوية التي تُقام في دبي حيث تستقطب أكثر من 100 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام.

9 - سكايف دايف

يعد سكاي دايف دبي أكبر نادٍ يقدم رياضة القفز المظلي في الشرق الأوسط، ويقع المركز الرئيسي في جزيرة نخلة جميرا، يمنح للزوار تجربة قفز مظلي فريدة من نوعها.

10- حلبة دبي أتودروم

تعد حلبة دبي اوتودروم من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي وهي واحدة من حلبات السباق في دبي المرخصة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وتم هذا المركز في عام 2004 ويقدم العديد من المرافق التي تخص السيارات، مثل مسار سباق السيارات الذي يمتد لمسافة 5.39 كم، كما يضم المركز مدرسة لتعليم رياضة سباق السيارات، بالإضافة إلى حلبة سباقات كارتينج داخلية وخارجية، والعديد من المرافق الترفيهية لمختلف الأعمار.

11- ملاعب سوق دبي الحرة للتنس

تم افتتاح استاد دبي للتنس، أو الذي يعرف أيضاً باسم استاد سوق دبي الحرة للتنس، في فبراير من عام 1996 وقد تم تصميم الملعب ليحاكي أعلى المعايير العالمية، ويتسع لحوالي 5000 شخص.

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