أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تعقد ندوات ثقافية حول العادات الصحية خلال رمضان

المصدر: البيان

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عقدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ندوات تثقيفية تحت عنوان "العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك" بحيث خصصت الندوة الصباحية بالتعاون المركز الطبي التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، ومستشفى برجيل، الشريك الطبي. وأقيمت الندوة في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران في أبوظبي كما وأقيمت محاضرة افتراضية بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الشريك الأساسي ومصرف أبوظبي الإسلامي، شريك المصرف الأساسي عبر مايكروسوفت تيمز، وقدمت الندوة حزمة من النصائح للعاملين عن كيفية التعامل مع الشهر الفضيل بطريقة صحية وسليمة مما يعد ذلك استكمالاً لرسالة الأكاديمية في تقديم برامج متكاملة عن العادات والأنماط والأساليب التي يجب على المجتمع اتباعها لتعزيز صحته وسلامته.

وأكد الأخصائيون خلال الندوات وورشات العمل التي قدمتها الأكاديمية بالتعاون مع الشركاء أن شهر رمضان المبارك يعد من المواسم التي تعتبر فرصة جيدة وقيمة لتغيير العديد من العادات الغذائية الخاطئة، ومفهوم الصيام بالمعنى العلمي يعتبر أفضل طريقة للتخلص من العديد من المشكلات الصحية، بما فيها المشكلات التي تتعلق بعملية الهضم. لافتين إلى أن العادات الخاطئة خلال الصوم يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي وتزيد من الوزن وتبطئ من معدل حرق الدهون في الجسم، وهنا تكمن أهمية اتباع ما هدفت الورشة إليه باعتماد العادات الفردية اليومية الصحيحة التي تساعد الصائمين على الشعور بالنشاط والصحة، وتُقلل فرصة إصابتهم بالإجهاد والتعب أثناء الصيام.

وقالت د.غادة الحضرمي، طبيب عام في المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران وعضو في لجنة الصحة والسلامة التابعة للناقلة: " عادات الأكل والنوم تتغير خلال شهر رمضان، ويعد الصوم من أفضل الممارسات الصحية لسلامة الأبدان، وهذا التغيير يمكن أن يؤثر على جسم وعقل الإنسان لذلك حرصنا على عقد هذه الندوة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك ومستشفى برجيل للتطرق إلى أهم العادات الصحية. ومن خلال خبرتنا في طب الطيران، تعد أساليب الحياة الصحية ضرورة نظراً لطبيعة عمل موظفينا التي تتطلب منهم السفر والعمل في ساعات الراحة، الأمر الذي يشابة الصيام إلى حدِ ما ومن هنا يأتي دورنا بتوعية الجميع بضرورة الالتزام بنظام صحي متوازن.

كما أعرب البروفيسور الدكتور عبد الرحمن عمر، استشاري جراحة عامة والمدير التنفيذي لمسشتفى برجيل أبوظبي عن تقديره لجهود أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية" يسعدنا أن نكون جزءاً من تنفيذ رسالة الأكاديمية نحو تعزيز الصحة العامة للمجتمع. يدعم مستشفى برجيل هذه الرؤية السامية ونؤكد جاهزيتنا للدعم في توعية المجتمع صحياً في شهر رمضان المبارك".

قالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "يتيح لنا شهر رمضان المبارك فرصة مثالية للتركيز على صحتنا. وفي هذا الإطار، تتوافق الندوات التي تقيمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وشركاؤها مع طموحات مركز أبوظبي للصحة العامة للارتقاء بمستوى الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني العادات الغذائية الصحية، خلال شهر رمضان وبعده؛ حيث نوجه استثمارنا نحو المجتمع، وتركز استراتيجيتنا على تحسين صحة وعافية المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي".

وعبرت السيدة " مريم طالب التميمي" رئيس إدارة القنوات والتحول الرقمي ورئيس مجلس إدارة مجلس الاستدامة، عن شكرها وامتنانها لإقامة مثل هذه الندوات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية قائلة: "نتوجه بدايةَ بخالص الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات ورئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كما يسرّنا التعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في ورشات العمل الثقافية التي تم تنظيمها تحت عنوان "العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك" وذلك في إطار حرص المصرف على استكمال جهود الأكاديمية وتعزيز الجهود المبذولة في غرس العادات الصحية والإيجابية في الوعي العام للمجتمع لا سيّما خلال الشهر الكريم الذي يعدّ فرصة عظيمة لتبنّي أنماط الحياة الصحية المجتمعية والتخلص من اتباع الأنماط الخاطئة."

وتقدمت السيدة "مريم المنصوري" ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة القائمين على تنظيم هذه الندوات التوعوية الصحية الهادفة وإلى جميع المشاركين فيها وأكدت على أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" وبمتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، جاءت لتعزز أنماط الحياة الصحية المجتمعية والتي تشكل حجر أساس في تبني هذه الأنماط لترفع من جودة حياة المجتمع، وبالتالي تعزيز الوعي الكامل للتعامل مع مختلف المتغيرات بجعل الصحة أولوية في الخيارات والممارسات اليومية كما أن الأكاديمية نظمت ندوة افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الشريك الأساسي للأكاديمية وبتقديم الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة يوم 18 أبريل، استهدفت فيه مختلف فئات المجتمع للتحدث أكثر عن العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك عبر بث الإنستغرام الخاص بالأكاديمية.

لقد ناقشنا خلال الندوة العادات التي تجعل صيامنا صحي في الشهر الفضيل، وطرق لتجنب التعب والارهاق خلال فترة الصيام وامكانية صيام أصحاب الأمراض المزمنة. أيضاً تطرقنا إلى أهمية القيام بالتمارين الرياضية خلال فترة الصيام وماهي أهميتها على المدى البعيد. وما مدى ضرورة القيام بالفحوصات الدورية ومتى يجب علينا القيام بها خاصة بعد الإصابة بفيروس بكوفيد-19 باإضافة إلى كيفية التعامل مع التوتر في العمل وتأثيراته السلبية."

الجدير بالذكر أن الأكاديمية بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات النسائية بالتعاون مع الشركاء لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في المجتمع ومواصلة نشر الوعي حول أهمية هذه الممارسات على الصحة العامة باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحي.

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