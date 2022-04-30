«ق7» بطل «رمضانية المهام الخاصة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج فريق مديرية ق7 بالمركز الأول، ضمن البطولة الرمضانية التنشيطية الختامية لمنتسبي قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، وحازت إدارة المهام الخاصة (العين) المركز الثاني، وحصلت إدارة مكافحة الشغب لدى القطاع على المركز الثالث.

وأشاد العميد راشد سهيل آل علي نائب مدير قطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، بمستوى البطولة التنظيمي والفني، والأداء العالي للاعبين، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية بتطوير منظومة الرياضة لمنتسبيها، بإقامة مثل هذه البطولات المتميزة التي تسهم في الإعداد البدني والذهني والنفسي للمنتسبين وانعكاسها الإيجابي على حٌسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وتنافس المشاركون من القطاع في 4 مسابقات، وهي الدياثلون (فئة الضباط) و الدياثلون (فئة الأفراد) وكرة الطائرة وشد الحبل، بحضور مدراء الإدارات ونوابهم وعدد من الضباط والمشجعين.

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