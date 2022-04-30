110 محامل و3 آلاف بحار في مهرجان دلما التاريخي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن مشاركة 110 محامل شراعية، بإجمالي 3 آلاف بحار من مختلف إمارات الدولة، في سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتم الإعلان عن العدد النهائي للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل بشكل رسمي.

وتقام النسخة الخامسة من المهرجان في الفترة من 7 إلى 20 الجاري بجزيرة دلما التاريخية، وينظمهه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى المئة، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية في الدولة والمنطقة.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق الأسماء التي تم تسجيلها وقدمت حسب الشروط الخاصة بالسباق، وينسق النادي مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد الموعد النهائي لإقامة السباق في فترة المهرجان بحسب ظروف الأحوال الجوية.

وتعقد اللجنة المنظمة اجتماعاً تنويرياً مع نواخذة المحامل الشراعية المشاركة في السباق في الأيام المقبلة وقبل انطلاق السباق لمناقشة الأمور كافة المتعلقة بالسباق والرد على أسئلة البحارة بشكل مفصل، واستعراض الجوانب الفنية في ما يتعلق بالمواصفات الخاصة بكل محمل وحتمية خضوعه لفحص فني قبل انطلاق السباق، إضافة إلى استعراض اللوائح المنظمة ولائحة العقوبات.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية.

دعم

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية سموه المهرجان، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن سموه دائم الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة عن السباق والمهرجان وآخر تطورات الاستعدادات لانطلاقة السباق.

وأكد أن توجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية تقود التحضيرات التنظيمية لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس لأعلى المراتب المتقدمة وتدفعنا لمزيد من العطاءات والعمل على تقديم نسخة استثنائية مبهرة تناسب مكانة الحدث المرموق، كما وجه الشكر إلى جميع البحارة الذين حرصوا على التسجيل من أجل المشاركة في الحدث الضخم، مؤكداً أن سباق دلما التاريخي بات يحظى بسمعة كبيرة في عالم الرياضات التراثية البحرية نظراً لأنه السباق الأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، وجميع البحارة يسعون للمشاركة في هذا الحدث المهم بدليل الإقبال الكبيرة على التسجيل في السباق.

نجاح

وأضاف: إن اللجنة المنظمة تسعى لخروج السباق بالشكل الأمثل ولتحقيق نجاحات أكبر من الأعوام الماضية، مشدداً على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات والإجراءات التي حددتها اللجنة للمشاركة، معرباً عن ثقته التامة بالتزام جميع المشاركين شروط المشاركة، وضرورة الالتزام كذلك بالإجراءات الاحترازية من أجل تأمين سلامة جميع المشاركين.

وأوضح أن التحضيرات للمهرجان تسير على قدم وساق واللجنة المنظمة تقوم بجهود كبيرة من أجل أن يكون موقع الحدث جاهزاً بأفضل الإمكانات أمام الزوار والمتابعين، إلى جانب توفير كل عوامل النجاح للسباق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان بصفة عامة والسباق بصفة خاصة، مشدداً أن الكل يعد فائزاً بالوجود في المحفل التاريخي بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة.

يذكر أن مهرجان سباق دلما يعد الأضخم في تاريخ سباقات التراث البحري، سواء من ناحية عدد المشاركين أو الجوائز المالية أو مسافة السباق، ويتضمن العديد من الفعاليات بخلاف السباقات البحرية، إذ يشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تقام من 6 مايو بافتتاح القرية التراثية أمام الزوار، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والتراثية.

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