285 رياضياً في بعثة الإمارات بـ «خليجية الكويت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشارك وفد الإمارات في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت من 13-31 مايو الجاري بمشاركة 285 رياضياً يتنافسون في 111 مسابقة رياضية بـ 16 لعبة فردية وجماعية تقام في 14 موقعاً مختلفاً بمشاركة جميع دول مجلس التعاون،ويشارك وفدنا في 5 ألعاب للسيدات للمرة الأولى، وسيخوض لاعبونا ولاعباتنا المنافسات في جميع الألعاب، وهي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 5× 5 رجال و3× 3 سيدات، كرة قدم الصالات رجال وسيدات، السباحة، ألعاب القوى رجال وسيدات، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية رجال وسيدات، هوكي الجليد، كرة الطاولة، والبادل تنس رجال وسيدات إضافة إلى الألعاب الإلكترونية.

وتأتي مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في الحدث الخليجي للمرة الثالثة عقب المشاركة في النسخة الأولى التي أقيمت بمملكة البحرين عام 2010 ( 25 ميدالية ملونة)، والنسخة الثانية في الدمام بالسعودية عام 2015 (73 ميدالية ملونة).

وتفتتح ألعاب القوى المشاركة في الدورة بمنافسات السيدات في 11مسابقة تقام على مضمار أحمد الرشدان، وعلى صعيد الألعاب الجماعية يلاقي منتخبنا الوطني لكرة للصالات للرجال نظيره الكويتي 14 الجاري، ثم يلعب مع عمان والسعودية 16 و 18 منه، ويلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات للسيدات مع منتخب الكويت 15 الجاري ثم يلعب مع البحرين والسعودية يومي 17 و19 منه

كرة السلة

ويستهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال (5× 5) منافساته بملاقاة منتخب البحرين 16 الجاري ثم السعودية في اليوم التالي،ويواجه الكويت وقطر يومي 20 و 21 مايو فيما يلاقي منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات (3× 3) منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان 28 مايو.

وفي منافسات كرة الطائرة يبدأ منتخبنا الوطني للطائرة مشواره بملاقاة نظيره الكويتي 20 الجاري، على أن يلاقي منتخب البحرين في اليوم التالي ثم يلعب مع السعودية وعُمان وقطر أيام 23 و24 و26 مايو.

جوائز

تشهد مسابقات الألعاب الجماعية (كرة قدم الصالات،والسلة،واليد،والكرة الطائرة توزيع جوائز تشجيعية من اللجنة المنظمة للدورة لأفضل الرياضيين سواءً من حيث اللعب النظيف والهداف وأحسن لاعب وأحسن حارس في كرة قدم الصالات، الهداف وأحسن لاعب وحارس في كرة اليد، كما يحصل هداف البطولة وهداف 3 نقاط وأفضل لاعب على الجوائز في كرة السلة، وتتضمن الجوائز في كرة الطائرة جائزة أفضل لاعب معد وأفضل ليبرو، وأفضل لاعبين اثنين لمركز 3، أفضل لاعبين اثنين لمركز 4، أفضل ضارب في مركز2، وأفضل لاعب شامل في البطولة.

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