بريطانيا تسجن نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر

المصدر: البيان

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قضت محكمة بريطانية أمس الجمعة بسجن نجم التنس السابق بوريس بيكر (54 عامًا) سنتين ونصف، بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2,5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض، لتجنب سداد ديونه.

واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بست بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3,5 مليون من مصرف خاص، بحسب موقع قناة "دي دبليو" الألمانية.

وكان بيكر أعلن إفلاسه الشخصي في يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه. واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف أول عالمياً، سابقاً والذي يعيش في بريطانيا منذ العام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 مارس الماضي أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاماً في الملاعب، لكن بعضها اختفى.

وكان ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، قد أعرب قبل صدور الحكم عن دعمه لبوريس بيكر.

وقال فون أرنيم في بطولة ميونخ إن بيكر قدم نجاحا مذهلا للتنس الألماني، وأضاف أن الاتحاد الألماني للتنس يتمنى له التوفيق اليوم.

وأضاف:" بكل صدق، نحن في الاتحاد الألماني للتنس سنقف بجانب أحد رموزنا".

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