دبي تستضيف سباق «وينغز فور لايف» الخيري العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستضيف دبي 8 مايو المقبل، بمشاركة مع دول عدة في العالم، سباق «وينغز فور لايف» ذا الطابع الخيري، ويقام الحدث في الوقت نفسه في 13 منطقة زمنية تشمل كل القارات، ومن دون وجود خط نهاية، ومن بين المدن المضيفة للسباق، بجانب دبي، كل من الكويت، جدة، الدوحة، مسقط، عمان، بيروت، حيث يشارك سكان تلك المدن في السباق بواسطة تطبيق ذكي عبر هواتفهم الذكية بالتزامن مع بقية مدن العالم.

ويقام الحدث خلال شهر مايو من كل عام، وذلك منذ عام 2014، ويدعم المتسابقون ومستخدمو الكراسي المتحركة مؤسسة «وينغز فور لايف»، برسوم مشاركتهم في السباق بهدف جعل إصابات الحبل الشوكي قابلة للشفاء.

وينطلق العداؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة عند الحادية عشرة صباح يوم السباق «بتوقيت غرينيتش»، الثالثة من بعد الظهر في دبي. ومن خلال تطبيق «وينغز فور لايف وورلد ران»، ستكون هناك سيارة مطاردة تبدأ بالتحرك، بعد 30 دقيقة من إطلاق إشارة بداية السباق، وتزداد سرعتها لتتخطى المشارك تلو الآخر، حتى يبقى الفائز بمفرده.

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