الأولمبياد العالمي للشطرنج في تشيناي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج، في اجتماعه في أبوظبي، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وموانئ أبوظبي ومجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل ومكتب ريد الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية، ترتيبات إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو حتى 10 أغسطس 2022 بمشاركة 190 دولة على مستوى العالم، وتم إجراء القرعة لبطولة المرشحين المقرر إقامتها في مدينة مدريد، يونيو المقبل، واستعراض تقارير لجان الاتحاد الدولي واعتماد الألقاب الدولية للحكام والمدربين واللاعبين، وتم اعتماد تقارير رؤساء الاتحادات القارية.

واعتمد الاتحاد إجراءات ومواعيد انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج للدورة 2022 - 2026 المقرر إجراؤها خلال اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي المقامة مع الأولمبياد العالمي في مدينة تشيناي الهندية. ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بضيوف الإمارات على أرض زايد الخير.

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