«دبي البحري» يشارك في توزيع إفطار صائم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك وفد من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جمعية بيت الخير وفريقها الميداني في توزيع «إفطار صائم» ضمن مشروعها وحملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين» في العشر الأواخر من رمضان، وأسهم وفد النادي بقيادة محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي، وعدد من مديري الإدارات والموظفين مع فريق الجمعية في تجهيز وتوزيع الوجبات التي تغطي عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في 57 محطة في دبي وخارجها.

وأشاد محمد عبدالله حارب بإسهامات «بيت الخير» وأصحاب العطاء عبر مشروع «إفطار صائم» بما يزيد على 22 ألف وجبة يومياً، وقال: سعدنا بالمشاركة بالمشروع الرائد.

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