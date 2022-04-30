برعاية رئيس الدولة وتوجيهات محمد بن زايد.. مهرجان «ختامي الوثبة» للهجن 42 الإثنين

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق الاثنين المقبل فعاليات النسخة الـ42 من المهرجان الختامي للهجن «ختامي الوثبة 2022» وتستمر حتى 14 مايو المقبل على أرض عاصمة ميادين الهجن بالوثبة بالعاصمة أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

ويمثل «ختامي الوثبة» أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات ويكمل 42 عاماً من النجاحات استمراراً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ودشن المهرجان انطلاقته الأولى في عام 1980، وأصبحت المشاركة فيه تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة، إذ يشهد كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للحضور والمنافسة على حصد الناموس.

وقد أنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، التحضيرات النهائية للمهرجان بختام عملية تسجيل المطايا المشاركة عبر برنامج المركاض الذكي. وتشهد النسخة الحالية من المهرجان إقامة 331 شوطاً في أيامه الـ13، منها 113 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و208 أشواط لهجن الجماعة، و10 أشواط للسباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة في المواسم الأخيرة للحفاظ على الهوية التراثية.

وخصصت اللجنة المنظمة 52 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسة في المنافسات، منها 16 رمزاً لمنافسات هجن الشيوخ، و36 رمزاً لمنافسات هجن الجماعة.

ويدشن السباق التراثي المنافسات في اليوم الأول للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، ويحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم على أن يحصل أصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وخصصت اللجنة المنظمة 70 شوطاً لسن الحقائق في اليومين الثاني والثالث إذ يقام في اليوم الثاني 28 شوطاً، يحصل فيها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما يقام في اليوم الثالث 42 شوطاً، تتنافس فيها المطايا في أول 4 رموز في الفترة المسائية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون ومليون درهم على الترتيب.

ويشهد اليومان الرابع والخامس إقامة المنافسات لسن اللقايا لهجن الجماعة والشيوخ، من خلال 72 شوطاً، إذ يقام في اليوم الرابع 42 شوطاً لهجن الجماعة، وخصصت اللجنة 8 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز، فيما يشهد اليوم الخامس 30 شوطاً للقايا الشيوخ، والتنافس على 4 رموز.

وتنتقل المنافسات في اليومين السادس والسابع لسن الإيذاع لمسافة 6 كلم إلى الميدان الجنوبي ومنها 8 رموز في اليوم السادس لهجن الجماعة، و4 رموز لهجن الشيوخ.

ويشهد اليومان الثامن والتاسع في 9 و10 مايو المقبل منافسات الحول والزمول لهجن الشيوخ والجماعة والتي تقام على مدار 50 شوطاً وتتنافس فيها المطايا على نيل الناموس وجوائز مالية قيمة.

أما منافسات سن الثنايا فتنطلق يوم 11 مايو المقبل لمنافسات الجماعة عبر 28 شوطاً، تتنافس على 8 رموز في الفترة المسائية، بينما يقام في اليوم التالي منافسات الثنايا لهجن الشيوخ عبر 24 شوطاً، منها 4 أشواط في الفترة المسائية تتنافس على 4 رموز.

وتتحول الأنظار يوم 13 مايو المقبل إلى منافسات الحول والزمول للجماعة في الفترة المسائية والتي تعد أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، إذ خصصت اللجنة المنظمة 8 رموز لهذه الفئة تتنافس على السيوف الرئيسة للحول، بخلاف الجوائز المالية التي تصل إلى 5 ملايين درهم لشوط الحول المفتوح.

ويختتم المهرجان يوم 14 مايو المقبل بـ4 أشواط للحول والزمول لهحن الشيوخ التي تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق وخصص الشوط الأول منها للزمول المحليات وجائزته مجسم بالإضافة إلى نصف مليون درهم، فيما خصص الشوط الثاني للحول المحليات وجائزته خنجر بالإضافة إلى مليون درهم.أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على بندقية الزمول الرئيس المفتوح ومليوني درهم، بينما يسدل الستار على المنافسات بأقوى أشواط المهرجان للحول الرئيس المفتوح والمنافسة على الجائزة الأغلى السيف إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.

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