مظلات «هايدروفويل» تزين شواطئ جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق على مياه شواطئ جميرا اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف «هايدروفويل» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك» وتستمر حتى غد، عبر 4 فئات هي، الرجال والسيدات والمواطنين والناشئين، ويأتي تنظيم وإقامة الحدث الكبير في إطار الشراكات المتجددة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومبادراته في فتح آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات في تنظيم الفعاليات الرياضية.

وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية حسب معطيات الحالة الجوية وسرعات الرياح فيما يقام حفل التتويج في الرابعة والنصف من عصر غد بمقر نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك». ويعد الحدث المرتقب ثاني فعالية تنظم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي دبي لزوارق الشاطئ، بعد بطولة «دبي جونيور ريغات» لناشئي وبراعم وصغار الشراعية الحديثة.

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