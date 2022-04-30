نخبة نجوم العالم في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تستقطب الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بالعاصمة نخبة نجوم العالم وعدداً من ألمع الأسماء على ساحة الجوجيتسو المحلية والإقليمية والدولية، وتقام من 6 إلى 8 مايو المقبل، بجوائز 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى. وتشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) تواجداً لافتاً للاعبين وللاعبات المصنفين دولياً في فئات الناشئين، والأساتذة «1»، والمحترفين.

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها، البرازيليين لوكاس بينيرو، حزام أسود، وينافس في فئة المحترفين تحت 62 كغم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كغم، وأندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كغم. ورحبت اللجنة المنظمة بمشاركة بدر الدوسري من البحرين، حزام بنفسجي، في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأسترالي أنطون مينينكو، حزام أسود، فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأمريكي أجيلار، حزام أسود، تحت 69 كغم، والإيطالي فرانشيسكو، حزام بني، تحت 94 كغم، والهولندية روز الشاروني، حزام بني/‏‏‏أسود، تحت 55 كغم.

وأكد فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي أن البطولة تشهد إقبالاً غير مسبوق من جميع أنحاء العالم، وهو ما اعتادت عليه جولات أبوظبي غراند سلام، انطلاقاً من قيمتها الكبيرة للنخبة.

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