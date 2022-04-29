أطقم اليد الفنية الإماراتية في البطولات الدولية للرجال والناشئات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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رشح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحكم والمحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور عضو لجنة القوانين والحكم في الاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام في القارة الاسيوية ليكون مراقباً فنياً في منافسات بطولة العالم لناشئات كرة اليد تحت 18 سنة والمقرر إقامتها في مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 30 يوليو ولغاية 18 اغسطس 2022

كما رشح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحكم القاري الاماراتي اسماعيل سالم حسن ليكون مراقباً فنياً في منافسات بطولات العالم للرجال والناشئات لكرة اليد الشاطئية والتي من المقرر أن تقام في اليونان خلال الفترة من 14 ولغاية 27 يونيو 2022.



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