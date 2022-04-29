«شمس للخدمات الإعلامية» تنظم «فيفا 2022»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تنظم «شمس للخدمات الإعلامية» إحدى الشركات التابعة لمدينة الشارقة للإعلام خلال الفترة من 13-15 مايو المقبل بطولة «فيفا 2022» الرياضية الإلكترونية انطلاقاً من دورها الرائد في دعم القطاعات الإبداعية في الشارقة والإمارات.

ويشارك في البطولة 200 لاعب، ومن المقرر إطلاق المسابقة وأدوارها الأولى على الإنترنت من خلال منصة (ديسكورد) على أن تقام بقية المنافسات وأدوارها الإقصائية يومي 14 و15 مايو داخل مركز أعمال شمس في الشارقة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ومن المقرر أن تمنح شمس 3 فائزين جائزة قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز مميزة أخرى للفائزين بالمراكز من الرابع وحتى العاشر.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام: تلعب «شمس» دوراً حيوياً في تعزيز مختلف القطاعات الإبداعية من أجل تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الحرة بأن تكون مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة، ونحن نؤمن في شمس بأن الرياضة الإلكترونية أحد أهم القطاعات الواعدة التي نعول عليها للعب دور أكبر في خلق المزيد من الفرص لنمو الاقتصاد الوطني في المستقبل.

وأضاف: سعداء بإطلاق بطولة فيفا 2022 واستضافة حدث رياضي يضم حوالي 200 لاعب ومختلف المهتمين بالرياضة الإلكترونية داخل مقر مركز أعمال شمس، ونحن على ثقة بأن الحدث المقبل هو مجرد بداية للمزيد من تلك البطولات التي نسعى من خلالها إلى أن تقود شمس منظومة متكاملة لترسيخ قطاع إبداعي يحظى بشعبية هائلة ويمتلك مردوداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

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