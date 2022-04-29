مبادرة لتقييم أداء لاعبات المبارزة

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

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يستضيف نادي الشارقة الرياضي للمرأة المدربة التونسية فاطمة القرامي لاعبة منتخب تونس والحكمة الدولية لأسلحة المبارزة الثلاث ضمن مبادرته التطويرية لتقييم أداء لاعبات المبارزة بالنادي بهدف تطوير مهارات اللاعبات الفنية في اللعبة، لاسيما وأن المدربة لها مشاركات عديدة على المستوى الأولمبي وإنجازات رياضية مختلفة.

وقالت مي العامري مديرة إدارة الفرق الرياضية بالإنابة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة إن المبادرة تأتي في إطار حرص النادي على تنظيم البرامج والمبادرات التي تخدم مصلحة اللاعبات والنادي والارتقاء بمستوياتهن للوصول إلى أفضل النتائج من خلال استقطاب أصحاب الخبرات المميزة في مجال التدريب بجميع الرياضات.

وأشارت مي العامري إلى أن المدربة استعرضت خلال محاور المبادرة أهم الأساليب المتبعة في التدريب والتركيز على التنويع وكيفية الاستفادة من الاحتكاك في المشاركات والبطولات، موضحة أن التدريب يشمل الفئات العمرية الصغيرة في رياضة المبارزة وكذلك فئة السيدات بإجمالي 20 لاعبة.

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