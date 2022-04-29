أكاديمية سيف بن زايد تكرم أبطال الترايثلون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة الرمضانية للترايثلون الثلاثي الحديث التي نظمتها إدارة التأهيل الشرطي، واللجنة المنظمة للبطولة والمشاركين، وذلك في نادي ضباط شرطة العين بمشاركة 6 فرق على مستوى الهواة والنخبة تنافسوا في سباقات الجري والدراجات والسباحة.

وأكد خلال تتويجه الفائزين اهتمام شرطة أبوظبي بالنشاط الرياضي لدى منتسبيها في كافة القطاعات، بوصفها بوابة للسعادة والإيجابية، و تسهم بشكل فعال في إسعاد ممارسيها وتنعكس إيجابياً على أداء المهام الوظيفية.

وأشاد بالمتميزين في الدورات بجهودهم في برنامج قياس المؤشرات الحيوية للياقة البدنية بالتعاون مع شركة «Myzone» الأمريكية بعد تزويد المشاركين في الدورات بساعات مخصصة لمتابعة مؤشراتهم الحيوية وربط الساعات بنظام المراقبة عن بعد في أي مكان.

وأكد العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، حرص القيادة الشرطية على التواجد والمشاركة في المناسبات والفعاليات وتحفيز المنتسبين من الموظفين على التميز وغرس روح التحدي والتنافس وتعزيز التواصل الفعال معهم في كافة الجوانب.

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