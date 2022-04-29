حلبة مرسى ياس.. فعاليات رياضية مميزة في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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استضافت حلبة مرسى ياس العديد من الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان، وتضمنت الفعاليات دواثلون ياس واركض في ياس، بحضور أكثر من 670 شخصًا من محبي ممارسة الرياضة خاضوا تحديات على مسار طوله 27.5 كيلومتراً تكونت من ثلاث مراحل، بدأت مع الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومترًا، ومن ثم الجري مجددًا لمسافة 2.5 كيلومتر.

وشهدت الحلبة تنظيم أكثر من 14 حصة مجانية للصحة واللياقة البدنية تحت إشراف مدربين خبراء في هذا المجال، وشهدت فعاليات «أدنوك تدرب في ياس»، المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، و«أدنوك تدربني في ياس» المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، و«تدرب صباحًا»، إقبالًا واسعًا، كما نظمت حصص Les Mills وStong Nation وزومبا، بجانب ممارسة رياضة المشي أو الجري وركوب الدراجات الهوائية على مسار الحلبة.

واختتمت فعاليات الصحة واللياقة البدنية الرمضانية بتنظيم تحدي أدنوك للياقة البدنية بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بفرصة الفوز بواحدة من أكثر من 150 جائزة مميزة للصحة واللياقة البدنية.

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