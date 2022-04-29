أكاديمية شرطة دبي تكرم الفائزين بالبطولات الرمضانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرم اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور العقيد سلطان الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي، والعقيد الأستاذ الدكتور إبراهيم الملا مدير إدارة الخدمات، والمقدم الدكتور سعود الرميثي مدير إدارة العلاقات العامة، والمقدم الدكتور عمر الظريف نائب مدير إدارة التدريب التخصصي، والنقيب عبدالله الحداد، الفرق الفائزة في بطولة أكاديمية شرطة دبي الرمضانية.

وكرم اللواء السويدي المساهمين في إنجاح البطولة الرمضانية، التي تأتي في إطار أهداف الأكاديمية، لتحقيق السعادة للموظفين والطلبة، وتكريس الرياضة كأسلوب حياة ونمط صحي، مثنياً على جهود كافة العاملين على إنجاح البطولة الرمضانية.

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