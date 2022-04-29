نخبة نجوم العالم في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقطب الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها أبوظبي من 6 إلى 8 مايو المقبل، نخبة نجوم العالم وعدداً من ألمع الأسماء على ساحة الجوجيتسو المحلية والإقليمية والدولية.

وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) تواجداً لافتاً للاعبين وللاعبات المصنفين دولياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة في فئات الناشئين، والأساتذة «1»، والمحترفين، وتبلغ قيمة الجوائز 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل لوكاس بينيرو حزام أسود، والذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كغم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كغم، وأندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كغم.

ورحبت اللجنة المنظمة بمشاركة بدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي، وينافس في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأمريكي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كغم، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني حزام بني تحت 94 كغم، والهولندية روز الشاروني حزام بني / أسود تحت 55 كغم.

وأكد رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاقة البطولة الأسبوع المقبل، ونشهد إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في المنافسات من جميع أنحاء العالم، وهو ما اعتادت عليه جولات أبوظبي غراند سلام، انطلاقاً من أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة لاعبي الجوجيتسو من دول العالم كافة.

وأضاف: يدرك اللاعبون المشاركون أهمية التألق على البساط وتقديم أفضل ما لديهم من أداء وموهبة للارتقاء بتصنيفهم، سيما أن جولة أبوظبي غراند سلام تعتبر من أهم الجولات كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وجهة مفضلة

وحول مشاركته في منافسات البطولة يقول البرازيلي أندرسون فيريرا، ملك البساط في لندن، إن التواجد في أبوظبي يعني المنافسة على واحد من أهم الألقاب العالمية، خصوصاً أن العاصمة الإماراتية ارتبط اسمها بتنظيم واستضافة أهم بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، وتعتبر الوجهة المفضلة لمحترفي اللعبة الطامحين للوصول إلى القمة.

وأكد فيريرا أنه جاء إلى أبوظبي للمشاركة في الجولة الأخيرة من أبوظبي غراند سلام ولتحقيق اللقب، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية جداً في ظل وجود عدد كبير من النجوم الساعين خلف الهدف نفسه.

وقالت الهولندية روز الشاروني حزام «بني/ أسود»، التي تنافس في فئة المحترفين تحت 55 كغم، إن المشاركة في البطولة والتواجد في حدث بهذا الحجم طموح لكل لاعبي ولاعبات الجوجيتسو المحترفين، انطلاقاً من إدراكهم لأهمية جولات أبوظبي غراند سلام ودورها في الارتقاء برياضة الجوجيتسو من جهة، والارتقاء بموهبة وأداء اللاعبين من جهة أخرى، فهي من البطولات المرموقة التي تجمع أبسطتها عمالقة الرياضة من جميع دول العالم، ولا شك في أن جميع المشاركين في المنافسات على وعي تام بحجم المكاسب التي سيخرجون بها من البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز