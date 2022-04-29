نهائي «موبايل ليجند إم بي إل» في دبي 4 مايو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتجه أنظار عشاق الألعاب الإلكترونية إلى دبي يومي 4 و5 مايو المقبل لمتابعة النهائي المرتقب لبطولة «موبايل ليجند إم بي إل»، ويجمع النهائي الذي يقام في دبي فستيفال سيتي، وينظمه بيرفيتو لخدمات إدارة الفعاليات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الفريقين المتأهلين من التصفيات التي أقيمت لنخبة الفرق في منطقة الشرق الأوسط، وينال الفائز بلقب الشرق الأوسط جائزة قدرها 200 ألف دولار، كما يحصل على بطاقة المشاركين في نهائيات بطولة العالم التي ستقام العام الجاري، ويتابع الألعاب الإلكترونية أكثر من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط، و660 مليون متابع حول العالم.

وتخطت تنزيلات بطولة «موبايل ليجند إم بي إل» في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 100 مليون لاعب ومشارك من الرجال والسيدات، وكانت دبي استضافت نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية وجولة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية.

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