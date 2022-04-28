ملتقى الوفاء ينعش رياضة رأس الخيمة في رمضان

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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ثمنت اللجنة المنظمة لملتقى الوفاء الرياضي الرمضاني 2022 بخور خوير، والذي اختتم أخيراً، النجاح الكبير الذي حققه الملتقى والذي أنعش النشاط الرياضي في رأس الخيمة، بمشاركة وحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة، واعتبرت اللجنة أن تتويج الشيخ محمد بن صقر القاسمي للفائزين في مسك ختام الملتقى كان تأكيداً على نجاحه، بعد أن شهد منافسات قوية في عدد من الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، الكريكت، منافسات شد الحبل، بجانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتكريم علي الجوعان لاعب نادي التعاون السابق.

وضمت اللجنة المنظمة علي نحوه، راشد محمد عبود، سالم نحوه، حسن محمد درواش، والإداري المخضرم مستشار اللجنة أحمد حمادي، وشكرت اللجنة راشد العري، راشد ابد، عبدالله الدنكي، إبراهيم الشحي على جهدهم ودورهم في نجاح الملتقى، واعتبر علي نحوه رئيس اللجنة أن ما تم إنجازه يعتبر عملاً استثنائياً، حيث تضافرت جهود الجميع في زمن قياسي لإكمال الإعداد والتحضيرات للملتقى الرياضي الحاشد وتجهيز الملعب ليكون نتاج العمل الدؤوب نجاح كل الفعاليات، وقال علي نحوه إن الملتقى مثل فرصة لأبناء المنطقة وكل أبناء رأس الخيمة صغاراً وكباراً لقضاء أمسيات استمتعوا فيها بمباريات مثيرة وتنافس قوي في كل البطولات التي تم تنظيمها، وأضاف: هذا النجاح والإشادات والأفكار المبتكرة والحضور الجماهيري والعدد الكبير من الفرق والمشاركين وهذا التفاعل لم يكن لتتحقق لولا الجهود الضخمة التي بذلت قبل وأثناء الملتقى فشكراً لجميع من أسهم في هذا النجاح.

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