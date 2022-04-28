ختام برنامج اللياقة البدنية للسيدات في دورة عجمان الرياضية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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اختتمت أمس الأربعاء في صالة مركز الشباب في منطقة مشيرف بعجمان فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات ضمن دورة عجمان الرياضية، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع للمشاركة فيها منذ يومها الأول في الثالث من شهر رمضان، حيث بلغ عدد المشاركات في البرنامج 283 مشاركة.

ونال البرنامج اهتماماً نوعياً، حيث حرص الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على زيارة صالة برنامج اللياقة البدنية، ووقف على جاهزية المرافق والأجهزة الرياضية والتقى بالمشاركات، وكان لزيارته أثر إيجابي في دعم الفعاليات.

وتضمن البرنامج الذي أقيم يومياً على ثلاث فترات حصصاً لتمارين اليوغا، وتمارين الأيروبيك والزومبا، واستفادت المشاركات من برنامج الفحوصات الصحية والبرنامج التوعوي الغذائي، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية الشيقة التي شهدت إثارة وتحديات بين المشاركات من أجل الفوز بالجوائز والكوبونات التحفيزية المقدمة من قبل الرعاة الرسميين للدورة.

وركزت فعاليات البرنامج على رؤية طموحة تدعم المجتمع الرياضي وتهدف إلى تحقيق إنجازات صحية متكاملة.

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