3000 مشارك في «رياضة قبل الإفطار»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل مجلس الشارقة الرياضي الستار على النسخة السابعة لـ«رياضة قبل الإفطار»، التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان المبارك، والتي درج المجلس على تنظيمها سنويًا، حيث حققت الهدف منها بجعل الرياضة ثقافة مجتمعية بفضل تفاعل الجمهور ومحبي الرياضة وأندية الإمارة، وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات وجرت منافساتها في 21 موقعًا بالإمارة.

تم تكريم المدربين المشرفين على مختلف الأنشطة بمقر المجلس بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وحميد هاشل الخروصي تنفيذي أول إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، كما تم تكريم 16 متميزًا من الجنسين في ختام الفعالية بضاحية واسط والمواقع الأخرى بجوائز اشتراكات في الصالات الرياضية بحضور سعود عبدالرحمن الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس على النجاح الذي حققته الفعالية هذا العام كمواصلة لتميز سابقاتها، مشيدًا بتعاون الأندية في تنفيذ الفعالية في مختلف مدن الإمارة والمواقع المحددة وتأكيداً لأهمية الرياضة في شهر رمضان.

حرص

وأضاف: «نحرص في كل عام على تهيئة ما يلزم لنجاح هذه الفعالية التي أقيمت للعام السابع على التوالي وتعد من أهم الفعاليات السنوية التي يحرص عليها المجلس ونخص بالشكر غرفة تجارة وصناعة الشارقة على التعاون والتنسيق معنا خلال هذا العام من خلال تخصيص الهدايا للمشاركين والمدربين، كما نشكر كل من أسهم في نجاحها وأسهم في إثرائها بالمشاركة».

بدوره قال ياسر عمر الدوخي: «اختتمنا بنجاح النسخة السابعة في ما لا يقل عن 21 موقعًا بالشارقة تضمنت كورنيش الشارقة وصالة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي والقرائن والرحمانية والحزام الأخضر ومليحة والمدام والبطائح والحمرية وكورنيش كلباء وعدة مواقع بمدينة خورفكان منها المسرح الروماني ومسار برج الرابي وفي نادي خورفكان وفي سارية العلم في دبا الحصن والمدن المختلفة بالإمارة بالتنسيق مع الأندية المختلفة، وكان هنالك إقبال طيب على ممارسة الرياضة في شهر رمضان باعتبارها تدعم استراتيجية المجلس في نشر الرياضة ونشرها باعتبارها أسلوب حياة وهو الهدف المنشود، ولا بد من الإشادة والتقدير للتعاون الرائع من قبل الأندية والحماس الكبير في تنفيذ الفعالية بالشكل الذي أكد قيمة الرياضة للجميع.

وذكر سعود الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، «سعداء بالتعاون مع المجلس في هذه الفعالية من خلال تقديم الجوائز للمشاركين والمدربين من باب التحفيز على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لأفراد المجتمع، خصوصًا في هذا الشهر، مشيراً إلى أن ذلك يصب في صالح تحقيق الأهداف المشتركة والتوعية بقيمة الرياضة وأهميتها في حياة الإنسان وكذلك تعبيرًا عن التعاون المثمر مع المجلس في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تعكس دور الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة في عكس ما يقدم الفائدة لأفراد المجتمع وخصوصاً ما يتعلق بالرياضة، مشيداً بالنجاح الكبير للمبادرة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز