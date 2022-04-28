«القوس والسهم» يثمن دعم «الشارقة» لتحضيرات المنتخب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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ثمن اتحاد الإمارات للقوس والسهم دعم نادي الشارقة الرياضي ونادي ضباط شرطة الشارقة لاستضافة تدريبات المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم بمدينة السليمانية بالعراق بالفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل.

وبدأ منتخبنا الوطني تدريباته في نادي الشارقة خلال الفترة الأولى من التحضيرات، ثم انطلقت الفترة الثانية من التحضيرات، وتستمر حالياً في نادي ضباط شرطة الشارقة.

وقام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بزيارة البعثة خلال تدريباتها، ووجه لها كلمة عبر فيها عن أمنياته لهم بالتوفيق في البطولة الآسيوية، وأكد أن نادي شرطة الشارقة يفتح أبوابه دائماً لدعم كافة أبناء الوطن والوقوف معهم من أجل الظهور بأفضل صورة في المحافل الخارجية وتقديم أفضل المستويات التي من شأنها أن تسهم في رؤية علم الدولة في أعلى منصات التتويج.

وتضم بعثة منتخبنا المشارك في البطولة الآسيوية المقبلة، اللاعبين واللاعبات: عبيد الحمادي «نادي الشارقة»، عبدالله الكتبي وسلطان الكتبي «نادي المدام»، أيوب قاسم «نادي دبي لأصحاب الهمم»، عائشة آل علي ومها الحوسني وفاطمة البلوشي «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، عائشة المنصوري «منتجع الفرسان»، ويرأس البعثة عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، وتضم مطر الراشدي إدارياً، وعائشة المهيري إدارية، والمدربة إلينا لابسينا.

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