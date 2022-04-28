«المسعود للسيارات» ترعى سباق دلما التاريخي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المسعود للسيارات- نيسان لرعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، خلال الفترة 7 إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، في إطار النهج الوطني للمؤسسات وكل الجهات التي تحرص على تقديم الدعم والرعاية لرياضة الآباء والأجداد ولنهضة التراث البحري.

قام بتوقيع الاتفاقية أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وطارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود للسيارات- نيسان، وتم توقيع الاتفاقية بمقر المسعود للسيارات في الخالدية بأبوظبي، وذلك بحضور ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقدم أحمد الرميثي، بالشكر والتقدير إلى إدارة المسعود للسيارات-نيسان، وحرصها الكبير للتواجد برعاية الحدث التراثي الأغلى، مؤكداً أن الرعاية أمر ليس غريباً على أبناء الوطن المخلصين الذين يسعون دوماً للقيام بدورهم في رعاية المناسبات الوطنية خصوصاً الأحداث الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد. كما أعرب طارق المسعود ، عن فخره واعتزازه برعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، خصوصاً وأنه يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب الأيادي البيضاء على هذه المسابقات التراثية، كما أن هذه الرعاية ستحفز الجميع لإنجاح السباق.

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