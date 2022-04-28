2 مايو آخر موعد للمشاركة في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشهد الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، حيث سيكون 2 مايو آخر موعد للمشاركة في البطولة والتي ستشهد إقبالاً كبيراً من قبل لاعبين من جميع أنحاء العالم ومجموعة من أبرز الأبطال على ساحة الجوجيتسو المحلية والإقليمية والدولية.

ويشارك في البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) لاعبون ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة «1» لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى. وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن جولة أبوظبي غراند سلام تعتبر من أهم الجولات، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

أساطير

وحول مشاركته في بطولة ملك البساط، وكونه أول لاعب إماراتي يسجل حضوره في البطولة، قال البطل عمر الفضلي إن مثل هذه المشاركات القوية مع أساطير العالم في اللعبة هي التي تعود بأكبر قيمة فنية ممكنة لمحترفي الجوجيتسو، وعليه يتعين على اللاعبين أن يكونوا في قمة جاهزيتهم البدنية وتركيزهم العقلي والنفسي. وأكد الفضلي أن المشاركة في بطولة «ملك البساط» تعني مواجهة أقوى وأشرس لاعبي الجوجيتسو في العالم الذين اعتادوا على مثل هذه الأجواء، ويملكون تجربة واسعة على البساط، لذلك فإن التحضير لهذه البطولة بالنسبة له بدأ منذ فترة طويلة، لا سيما أن الهدف من المشاركة يتمثل في تحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج.

وتابع: إن منافسات ملك البساط ترفع من سقف الطموحات وتضاعف المسؤوليات على عاتقه، خاصة أن البطولة تقام في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أنه لن يدخر أي جهد لتقديم أفضل مستوى، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تلك البطولة التي تضم أقوى وأهم لاعبي العالم. وأشاد الفضلي بجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو لتسخيرهما كل الإمكانات التي تمكن لاعبي الإمارات من التألق وتقديم الأفضل على الساحتين القارية والعالمية.

منافسة

وأوضح البطل زايد الكثيري، الذي ينافس في فئة المحترفين في بطولة أبوظبي غراند سلام، أنه سبق له المشاركة في بطولات أبوظبي غراند سلام، والتتويج فيها، إلا أن الفوز أمام جمهور الإمارات سيكون له طعم آخر. وأكد أن طموحه لا يتوقف على المشاركة في البطولة فحسب، بل إنه سيسعى إلى تحقيق إنجاز نوعي يساعده على تطوير مستواه ويقوده لإنجازات أكبر في المستقبل عندما يمثل الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وقالت بلقيس الهاشمي إن المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام مع المحترفين والمحترفات في اللعبة تعني أن جوجيتسو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح بمعدلات سريعة، خصوصاً في ظل تحقيق الإنجازات وصعود منصات التتويج في كل جولة يوجد بها أبناء الإمارات وسط نخبة لاعبي ولاعبات العالم، مشيرة إلى أنها تستهدف اكتساب الخبرة الدولية وتحقيق إنجاز يعزز من مكتسباتها في عام 2022، الذي حققت فيه ذهبية البطولة الآسيوية بالبحرين. وأضافت: «لدينا العديد من الاستحقاقات المقبلة، وستشكل هذه البطولة قاعدة مهمة لتكثيف استعداداتنا لها من أجل حصد الإنجاز تلو الإنجاز، والتأكيد على أن أبناء وبنات الإمارات قادرون على الوصول إلى العالمية واحتلال القمة في الهرم الرياضي بإحدى الرياضات القتالية».

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