أبوظبي تستضيف «دولي الإبحار الشراعي» 26 مايو

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تستضيف أبوظبي اجتماعات الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي «النصف سنوية»، خلال الفترة من 26 – 29 مايو المقبل، في فندق روزوود أبوظبي في جزيرة المارية، بعد عامين من الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي.

وتقام الاجتماعات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، في خطوة تؤكد مكانة العاصمة المرموقة ودورها الريادي في تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، إلى جانب ما تحققه من نجاحات كبيرة في مختلف الرياضات، ومنها الإبحار الشراعي الذي شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة.

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