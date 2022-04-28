47 لاعباً ولاعبة في بطولة موظفي الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة من 27 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة، شهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وجمال المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأسامة الدوخي رئيس اللجنة الإعلامية، ووهيب الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعمر آل علي الأمين العام المساعد.

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