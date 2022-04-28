«القوى» يبحث التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

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بحث الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، سبل التعاون الاستراتيجي والتطوير المشترك مع مجلس أبوظبي الرياضي، بما يدعم رؤية مجلس إدارة الاتحاد للارتقاء برياضة أم الألعاب، وبلوغ الأهداف المرجوة، لتحقيق الاستراتيجيات الداعمة لمسيرة التطوير في الرياضة، لمواكبة المنجزات الوطنية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اتحاد ألعاب القوى إلى مقر مجلس أبوظبي الرياضي، وكان في استقبالهم عارف العواني الأمين العام للمجلس، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي، وعدد من أعضاء المجلس.

وتطرق اللقاء إلى الخطط الاستراتيجية المشتركة، كما تم استعراض جهود اتحاد ألعاب القوى في تطوير اللعبة ومستقبلها.

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