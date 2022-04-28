11 فعالية رياضية دولية تزيّن دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستضيف دبي في نهاية الأسبوع الجاري 11 فعالية رياضية دولية متنوعة، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وتتصدر بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكيت السيدات الأولى من نوعها والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو المقبل، ويستضيف منافساتها استاد دبي الدولي للكريكيت، ويشارك في البطولة 6 فرق تضم أكثر من 90 لاعبة من 35 جنسية من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 19 مباراة، و13 من الحكام الدوليين من بينهم 7 حكام من السيدات، بالإضافة إلى الحكم الرئيسي للمباريات، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من الحكام السيدات في بطولة كركيت دولية.

كما ستنطلق منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ بعد غد السبت على شاطئ نسناس في جميرا، وتقام المنافسات على مدار يومين يتنافس خلالهما المشاركون ضمن فئات الرجال والسيدات والمواطنين والناشئين.

وتختتم اليوم فعاليات أكتيف أون ذا بيتش لليوغا واللياقة البدنية التي تقام في فندق كيمبينسكي بجزيرة النخلة، كما تقام بطولة أوبتيمال فايت نايت للملاكمة بعد غد السبت في فندق راديسون ريد بمنطقة واحدة دبي للسيليكون، وتنظم الأحد المقبل منافسات بطولة كارافان للريشة الطائرة المجتمعية، وتقام منافساتها في أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، وتتواصل منافسات بطولة أكاديمية راكيت للتنس للناشئين تحت 16 سنة التي تختتم الأحد في أكاديمية راكيت بالموتور سيتي.

كما ستختتم غداً أيضاً فعاليات دورة غولف نيوز الرمضانية للرياضات المختلطة والتي تضم رياضات كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكيت، والريشة الطائرة، وتقام منافساتها في يوبرو بمنطقة القوز، كما تقام بطولة بادبول الرمضانية للسيدات في أكاديمية الإمارات بادبول الرياضية بمنطقة القوز، وسباق سيتريون للدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وسباق سوبر سبورت للجري الليلي في مضمار ميدان، وسباق الجري الرمضاني في سوق المرفأ بجزيرة ديرا، وبطولة عالم دبي للرياضة المفتوحة للريشة الطائرة 2022 التي استضافت فعالياتها صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من الهند، الفلبين، الإندونيسية، أوغندا، باكستان، سريلانكا، نيبال، المملكة المتحدة، ماليزيا، الصين، اليابان ضمن 38 فئة مختلفة.

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