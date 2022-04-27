مظلات «هايدروفويل» تحلّق في جميرا السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- يومي السبت والأحد المقبلين في شاطئ نسناس في جميرا، منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف «هايدروفويل».

وتأتي إقامة الحدث ضمن الشراكات المتجددة للنادي والمبادرات المستمرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات في تنظيم أحداث روزنامة الفعاليات الرياضية للموسم الرياضي البحري 2021 - 2022 حيث ستجمع هذه البطولة محبي وممارسي رياضة كايت سيرف التي تنتشر بصورة كبيرة في شواطئ الدولة وتمارس يومياً في شواطئ دبي.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنسيق الجهود والتعاون المشترك بين النادي ونادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- في تنظيم فعاليات متجددة ومستمرة تضمن توفير فرص المنافسة لمختلف شرائح المجتمع ومن بينهم محبو رياضة كايت سيرف.

تعاون

وأوضح محمد عبدالله حارب: أن تنظيم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف -هايدروفويل- يعد تعاوناً جديداً بين المؤسستين حيث بدا التنسيق منذ سنوات في تنظيم عدد من الفعاليات منها بينها بطولة (دبي جونيور ريغاتا) لناشئي وبراعم وصغار الشراعية الحديثة لتمتد من جديد في مسابقة رياضية بحرية أخرى.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في الفعاليات فيما يستقبل مقر نادي دبي لزوارق الشاطئ طلبات الراغبين في المشاركة يومياً في استقبال النادي عبر تعبئة طلب الاشتراك.

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