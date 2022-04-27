16 فعالية رياضية رمضانية للمرأة في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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جاءت الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان متنوعة وشاملة في دبي، حيث جمعت مختلف فئات المجتمع والجنسيات والأعمار والرياضات، كما أقيمت منذ بداية الشهر المبارك 16 فعالية رياضية نسائية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضية من القطاع الخاص في مختلف أرجاء دبي، وشهدت البطولات مشاركة واسعة من النساء والفتيات.

كما نظم مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم فعاليات ملتقى رياضة المرأة الرمضاني تحت شعار «نلتقي لنصنع المستقبل الرياضي»، وحضره عدد من القيادات الرياضية النسائية وعدد من الرياضيات واللاعبات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية من أندية دبي.

ويتضمن برنامج فعاليات رياضة المرأة في دبي مجموعة من الأنشطة والبطولات التي تلبي مختلف الأذواق والقدرات البدنية، حيث تستمر خلال هذه الأيام منافسات بطولة «نيت بول الصيفية للسيدات والفتيات» التي تنظمها أكتيف سبورت سيرفيس حتى يوم 30 مايو المقبل وتقام منافساتها في مدرسة كينغز بمنطقة البرشاء، كما تستمر منافسات بطولات «الألعاب الرياضية الجماعية للسيدات» للكرة التي ينظمها نادي جام سبورتس في صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي من 12 إلى 29 أبريل الجاري وتتضمن بطولة كرة قدم وبطولة الكرة الطائرة وبطولة كرة سلة، وتتواص أيضًا منافسات «دوري نيت بول للسيدات» الذي تنظمه برو فيزيك سبورتس خلال الفترة من 13 أبريل حتى 29 يونيو المقبل في مدرسة جيس بالمرابع العربية التي تستضيف أيضًا «دوري الفتيات الصيفي للنيت بول» الذي تنظمه أكتيف سبورت خلال الفترة من 16 الجاري حتى 29 مايو المقبل.

دوري السيدات

وتنظم إي إف ايه الدولية «دوري السيدات لكرة القدم» الذي انطلق يوم 24 أبريل ويستمر حتى 30 يونيو المقبل وتقام منافساته في مدرسة رويال جرامر بمدينة دبي الرياضية، وانطلقت بطولة كرة السلة الرمضانية للسيدات يوم 17 أبريل وتستمر حتى 2 مايو المقبل وينظمها نادي جام سبورتس في مقر أكاديمية جام الرياضية بشارع عود ميثاء، ونظمت ماتش سبوت بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات في أكاديمية وورلد للبادل في منطقة القوز.

واختتمت أمس منافسات بطولة «بادبول الرمضانية للسيدات» التي نظمتها أكاديمية «الإمارات بادبرو» الرياضية في مجمع الإمارات بادبرو بمنطقة القوز 4 الذي يعد أكبر مجمع رياضي بادبول في العالم، وتعد رياضة البادبول من أحدث الرياضات التي تم إنشاؤها في العالم عام 2008 التي تجمع بين عناصر كرة القدم والتنس والكرة الطائرة والاسكواش، ويتم اللعب فيها بالكرة التي تعد أصغر وأخف وزنًا من كرة القدم من خلال أربعة لاعبين، وتحتسب النقاط مثل التنس، ويتم إرسال الكرة بشكل مائل، ويقوم الفريق المستلم بإعادة الكرة بلمستين على الأقل أو ثلاث لمسات كحد أقصى.

تدريبات التنس

ونظمت شركة راكت تنس لخدمات التدريب «بطولة التنس الدولية للسيدات» في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة خلال الفترة من 28 مارس إلى 10 أبريل، ونظمت مؤسسة الجليلة بطولة الأمل المجتمعية لسباق القوارب الشراعية للسيدات في جزيرة النخلة، كما نظم نادي سكاي بادل سبورت بطولة البادل تنس المجتمعية في مقر النادي بمنطقة القوز، ونظمت منطقة زعبيل الرياضية التابعة لإعمار للترفيه بطولة «الدوري الرمضاني» للكرة الطائرة للسيدات في مركز زعبيل التجاري، ونظمت أكاديمية رول الرياضية بطولة «سوبر هيرو» للسيدات للتزلج على الألواح في مرسى مينا راشد يوم 10 أبريل، ونظم نادي النصر الثقافي الرياضي البطولة الرمضانية للريشة الطائرة للسيدات في مقر النادي بمنطقة عود ميثاء خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل.

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