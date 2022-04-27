150 لاعباً في ختام دوري «فئات» الكاراتيه

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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أسدل الستار على منافسات الدوري العام لـ «فئات» الكاراتيه لمسابقة «الكوميتيه»، على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، لفرق جماعي الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات للموسم الرياضي 2021 - 2022، وسط تنافس مثير، وبحضور جماهيري كبير، في أجواء حماسية رائعة، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في المستوى الفني، ما يبشر بمستقبل واعد للعبة.

وحضر ختام البطولة، وتتويج الأبطال، المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، وإبراهيم النعيمي ومحمد حربوك، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي. وأعرب المهندس حميد شامس، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة.

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