منتخب الرماية يشارك في مونديال إيطاليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك رماة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» بكأس العالم المقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية، ومثلنا في المنافسات ثلاثة رماة هم أحمد يحيى الحمادي وحقق 111 طبقاً من أصل 125 طبقاً وجاء ترتيبه الـ63، ومشعل البناي وحقق 102 طبق وترتيبه 138، ووليد العرياني وحقق 101 طبق وترتيبه 147 بين 179 رامياً.

وكان اتحاد الرماية قد وافق على مشاركة الرماة الثلاثة وكانت هذه البطولة بمثابة الفرصة الأخيرة لرماتنا لإبراز مستواهم الحقيقي مقارنة بالمستوى العالمي، سيما وأن الاتحاد يسعى خلال هذا الموسم إلى إعادة صياغة آلية جديدة للمشاركات الخارجية لكافة منتخباتنا الوطنية بتحديد رقم بعينه يجب على كل رامٍ تحقيقه لضمان المشاركة وفق معايير رقمية تعكس المستوى الحقيقي لكل رامٍ وبكل شفافية، حتى يمكننا إعادة هيبة رماية الإمارات لتتبوأ مكانها الطبيعي والمشرّف.

وكما هو معروف هذا الموسم، فإنّ رماتنا قد شاركوا في بطولة كأس العالم بنيقوسيا القبرصية وهي البطولة قبل الماضية، حيث حقق سيف الشامسي 97 طبقاً من أصل 125 طبقاً وجاء ترتيبه 106 من بين 113 رامياً مشاركاً، فيما حقق أحمد يحيى الحمادي 102 طبق من أصل 125 طبقاً وحل في المركز الـ 94.

وبناءً على هذه النتائج المتواضعة فإنّ اللجنة الفنية بالاتحاد تعكف هذه الأيام على وضع الضوابط والمعايير وفق استراتيجية الاتحاد الجديدة، والتي سيتم على ضوئها انتقاء من يستحق الانضمام إلى منتخباتنا التي سوف تشارك في البطولات المقبلة سواء على مستوى كؤوس وبطولات العالم أو البطولات القارية أو العربية والخليجية، وبما يضمن التمثيل الأمثل، ومن ثم المنافسة في المستقبل القريب.

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