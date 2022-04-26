الجيل الذهبي يتابع قرعة كؤوس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تحولت قرعة كؤوس السلة التي جرت فجر أمس بمزرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بالخوانيج لتظاهرة رياضية ضمت عدداً من القيادات الرياضية والجيل الذهبي للاعبي كرة السلة والذي ضم أبرز النجوم في 4 عقود. ووجدت مبادرة القرقاوي المتمثلة بمشاركة قدامى اللاعبين في قرعة بطولات كأس البراعم والأشبال والناشئين والشباب، الإشادة من القيادات والجيل الذهبي وعدّوها فرصة ذهبية لمناقشة أوضاع اللعبة وتبادل الآراء التي تدعم اللعبة، إذ تقدم الحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أحد نجوم الجيل الذهبي وعلي المطوع وعبدالله جاسم عضوا الاتحاد سابقاً وأعضاء مجلس الإدارة الحالي بالإضافة إلى اللاعبين القدامى الذين تألقوا في الملاعب المحلية والعربية والدولية سواء مع أنديتهم والمنتخب الوطني وفي مقدمتهم أحمد جاسم وعبدالرحمن الشامسي وعبدالحكيم عبدالرحمن وعبيد مفتاح وضاعن سيف ومحمد الشمري وعادل خميس وخيام عبدالعزيز.

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وعبر القرقاوي عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الكبير مؤكداً ضرورة وجود اللاعبين القدامى في المسابقات التي ينظمها الاتحاد ومباريات المنتخبات الوطنية لأن ذلك يمثل حافزاً قوياً للأجيال القادمة على السير على خطى من سبقوهم في تمثيل الدولة وتشريفها في المحافل الخليجية والعربية والدولية كافة وفي سياق آخر أشاد القرقاوي بدعم مجموعة مؤسسات صدف ممثلة برئيسها لطيف ناصري الذي حضر مراسم القرعة ومواكبة الأنشطة كافة التي ينظمها اتحاد كرة السلة ومن ضمنها بطولة دبي الدولية التي تقام كل عام آملاً أن تحظى بقية المؤسسات بالاهتمام نفسه لأن ذلك يصب في مصلحة الرياضة بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة. وكان قد سبق القرعة اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة القرقاوي تم فيه الإعداد للمسابقات المتبقية من الموسم الحالي.

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