سيف بن زايد يهنئ بني ياس بالكأس الغالية للجوجيتسو

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، لفرق بني ياس لفئات الرجال والسيدات والشباب، فوزهم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي أقيمت في صالة أرينا في أبوظبي.

وقال سموه، على حسابه في «تويتر»: أبارك لفرق بني ياس لفئات الرجال والسيدات والشباب فوزهم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وأهنئ فريقي الرجال والشباب على احتفاظهما باللقب، وأثمّن الأداء الاحترافي لبنات الإمارات اللواتي وضعن بصمات ملهمة في الساحات الرياضية.

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