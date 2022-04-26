عبد العزيز النعيمي: تشريف ولي عهد عجمان أكمل نجاح الدورة الرمضانية

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اختتمت فعاليات دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات «عجمان 2022»، التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، في الفترة من 3 حتى 18 رمضان، وشهدت الدورة مباريات قوية، ومواجهات حماسية بين الفرق المشاركة في جميع منافسات البطولة، والتي بلغ عددها 5 ألعاب، شملت مسابقة كرة القدم، التي فاز بها فريق دائرة البلدية والتخطيط للمرة الثانية على التوالي، وسط أجواء جماهيرية رائعة، ومسابقة البادل تنس، التي حظيت باهتمام كبير، وتميزت بمشاركة نوعية للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، المتوج باللقب، والشيخ حميد بن عمار النعيمي.

نجاح

وثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، اهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، للدورة الرياضية، مشيراً إلى أن متابعة سموه للدورة في مختلف ألعابها، وتشريفه لليوم الختامي في منافسات كرة القدم، وتتويج سموه للفائزين، كان له أكبر الأثر في اكتمال لوحة النجاح للدورة. وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إن كلمات سمو ولي عهد عجمان خلال حضوره للدورة، جسدت الاهتمام والرعاية التي تحظى بها الرياضة والرياضيين من قيادتنا الرشيدة، ما انعكس إيجاباً على الفعاليات الرياضية التي أقيمت بصورةٍ مميزة في الشهر الكريم.

وهنأ الشيخ عبد العزيز النعيمي، فريق بلدية عجمان، بفوزه بلقب منافسات كرة القدم، واحتفاظه بالكأس للمرة الثانية، كما هنأ الفائزين في جميع ألعاب الدورة.

دورة شاملة

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي، الفائز ببطولة البادل تنس، إن النسخة الثانية للدورة الرياضية الرمضانية في عجمان، حققت أهدافها المطلوبة، بفضل التنوع الذي حدث هذه المرة، بتنظيم 5 ألعاب رياضية في وقت متزامن، الشيء الذي منح الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين للمشاركة والمتابعة، كلٌ حسب رغبته وهوايته، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة، كانت أمام تحدٍ كبير في تنظيم الدورة بهذه الكيفية، وأن ثقتهم الكبيرة في الكوادر الشابة من المواطنين، كانت في محلها تماماً، حيث جاء التنظيم في مختلف الألعاب بشكل مميز، أرضى المشاركين والجمهور .

وقال إن النجاح الذي تحقق في الدورة هذا العام، يزيد من التحدي لدى المنظمين في المستقب.

كواترو الرياضي

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، على الدور المهم لمركز كواترو الرياضي، مشيراً إلى أن المركز تحت خدمة الرياضيين في أي وقت، لا سيما بعد الخبرات التي تتمتع بها كوادره، وانعكست في تنظيم فعاليات عديدة، سواء في كرة القدم أو أي ألعاب أخرى، وقال إن الدورة الرياضية الأخيرة في نسختها الثانية، كانت بمثابة شهادة نجاح أخرى، للقائمين على مركز كواترو، من كوادر شابة استطاعت تفجير طاقاتها، واستثمار خبراتها في كل ما هو مفيد.

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