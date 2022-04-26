«الصاعد هابط».. رؤية غائبة ومسار أعوج

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مجلس الزبير الرمضاني في منطقة الورقاء بدبي، الذي ينظمه عمر الزبير الحكم الدولي المونديالي بكرة اليد في دبي، بإنجاز نادي دبا الفجيرة في دوري الدرجة الأولى، إثر تأهله إلى دوري أدنوك للمحترفين، وفوزه بدرع المنافسة، إلى جانب تكريم فريق مركز شرطة البرشاء لكرة القدم، الفائز بكأس بطولة داماك لكرة القدم، وفضية رمضانية شرطة دبي لكرة القدم.

شهد المجلس، يعقوب العلي المدير التنفيذي، والمستشار الخاص للشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، ومحمد البيومي الرئيس التنفيذي لشركة «سوب لاند» و«فيجن أوف»، جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، إضافة إلى اللاعبين الدوليين السابقين سالم جوهر، بشير سعيد وفيصل خليل لاعب فريق الحمرية، ومحمد عبد الله سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات والشرق الأوسط، وسامي الهامور، ومحمد الجناحي الشهير بـ «زيكو»، وعدد من الرياضيين.

وتطرق المشاركون في المجلس، إلى موضوع صعود الأندية من الدرجة الأولى، وتحدي قاعدة «الصاعد الهابط»، ومواجهة الأندية للصعاب، لتثبيت أقدامها مع الكبار، والمعطيات التي تعزز حظوظها، لتجنب المسار الأعوج، لتحقيق هدف البقاء في المحترفين، كما ناقشوا كيفية كون التخطيط والرؤية طويلة الأمد، وكيف ترتبط باستمرار الأندية، وتأثير غياب الرؤية على مسار الصاعدين لدوري المحترفين.

وعبّر جمعة العبدولي عن تقديره لهذه اللفتة الجميلة من المجلس، في مشاركتهم فرحة الصعود، وقال إن النادي يدرك جيداً أهمية العمل لتعزيز صفوف الفريق بالعناصر الجيدة، التي تمثل الإضافة الإيجابية في دوري المحترفين، والاستفادة من التجارب الماضية، التي تمثل عبرة مهمة في الموسم المقبل.

وقال بشير سعيد: نادي دبا الفجيرة يملك الخبرة التي تساعده على تحديد أهدافه في الموسم الجديد بدوري أدنوك للمحترفين، وذلك وفق الخطة التي يراها النادي مناسبة لتحقيق رؤيته المطلوبة.

وأشار سامي الهامور إلى أن كل نادٍ يملك رؤيته الخاصة بمساره في دوري المحترفين.

من جهته، وجّه عمر الزبير شكره وتقديره للحاضرين.

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