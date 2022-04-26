«أدنوك» ترعى «دلما للمحامل الشراعية»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اتفاقية شراكة استراتيجية، ترعى بموجبها أدنوك مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، خلال الفترة 7-20 مايو المقبل، بتنظيم النادي ولجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتأتي اتفاقية الرعاية، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به أدنوك لدعم الأحداث والفعاليات الرياضية والتراثية والمجتمعية في الدولة.

ووجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والعضو المنتدب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى شركة أدنوك، على رعايتها للمهرجان، مؤكداً أن أدنوك واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية التي دائماً ما تدعم الأحداث والفعاليات الرياضية بمختلف أنشطتها في الدولة بصفة عامة، والرياضات البحرية بصفة خاصة.

وقال: «سعداء باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع أدنوك، من أجل دعم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يعد الأضخم في عالم السباقات البحرية التراثية على الإطلاق، ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما في المنطقة ككل، ونحن فخورون بكون أدنوك راعياً وشريكاً أساسياً لنا في هذا الحدث الاستثنائي، والذي من شأنه إنجاح المهرجان بالشكل اللائق، استمراراً للنجاحات التي حققها النسخ الماضية».

شريك أساسي

وأضاف: «أدنوك واحدة من المؤسسات الوطنية التي تثبت كل يوم، أنها شريك أساسي في دعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية والرياضية، والشراكة بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشركة أدنوك، ليست وليدة اليوم، وإنما تمتد لسنوات، حرصت خلالها على دعم مختلف الأحداث التي ينظمها النادي.

من جانبه، قال الدكتور سيف سلطان الناصري مدير دائرة الموارد البشرية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «يسرنا في أدنوك تقديم الرعاية والدعم لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، هذا الحدث الرياضي البحري المهم، الذي يعد احتفاءً بتراثنا الوطني الأصيل».

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