«اتحاد اليد» يشكر الأندية

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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وجّه عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الحكام، باسمه، ونيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، واللجان العاملة بالاتحاد، الشكر والتقدير للأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، على تعاونها الوثيق مع جميع اللجان العاملة بالاتحاد (الفنية والتنظيمية والتحكيمية والنسائية والمدربين)، وشدد على الدور الكبير الذي قدمه حكام اللعبة والمراقبون الفنيون طوال الموسم، والتي أسهمت بالنجاحات التي شهدها الموسم، والوصول به لبر الأمان.

وبدوره، وجّه داوود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المسابقات، باسمه، ونيابة عن إخوانه أعضاء اللجنة، الشكر وجزيل التقدير والامتنان، إلى إدارة الأندية الأعضاء في اتحاد اللعبة، ولأسرة اللعبة فيها، لتعاونهم البناء والمثمر، والذي عزز النجاحات التي شهدها موسم كرة اليد 2021- 2022.

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