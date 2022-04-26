أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو 6 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل على 7 أبسطة بشكل متواز في صالة جوجيتسو أرينا.

وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة «1» لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أنه سيتم تنظيم بطولتين إحداهما «ملكة البساط» والثانية «ملك البساط»، وذلك لأول مرة معاً على هامش تلك الجولة، بحيث تقام منافسات ملكة البساط بعد ختام منافسات الناشئين في اليوم الأول 6 مايو، بينما تقام بطولة «ملك البساط» في اليوم الثاني بعد ختام منافسات الأساتذة «1».

وسوف تحظى البطولتان بمشاركة كبيرة من نجوم اللعبة، أبرزهم تاليتا سيلفا، ويارا ناسيمينتو، وجوليا بوشير، وريبيكا ليما، ورافايلا بيرتولت، وانجريد سوزا في «ملكة البساط»، بالإضافة إلى ماريان ليفز، ولوكاس بينيرو، ورودني جونيور، وأليكساندر سودر، فضلاً عن البطل الإماراتي عمر الفضلي الذي سيشارك لأول مرة في «ملك البساط».

وحرص عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على متابعة تجهيزات الرابطة لإخراج الحدث في أفضل صورة، حيث تحظى جولة أبوظبي غراند سلام باهتمام كبير من كل نجوم العالم، على ضوء ارتفاع معدل نقاطها التصنيفية، حيث إنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة تصنيفية، و2400 لأصحاب المركز الثاني، و1800 نقطة لأصحاب المركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

تأكيد

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن أبوظبي اعتادت على أن تقدم الجديد دائماً، وأن الجديد في هذه النسخة هو إقامة 3 بطولات في حدث واحد، وهم أبوظبي غراند سلام، وملكة البساط، وملك البساط، وهو الأمر الذي سيجعل من أبوظبي عاصمة للفنون القتالية في أيام 6 و7 و8 مايو المقبل، في ظل مشاركة كل نجوم الجوجيتسو، مشيراً إلى المشاركة الخاصة للبطل الإماراتي عمر الفضلي لأول مرة في منافسات «ملك البساط» كأول لاعب إماراتي يشارك على هذا المستوى.

وقال البحري: تعد محطة أبوظبي من الجولات الرئيسية في سلسلة جولات بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، فإلى جانب الـ 3000 نقطة تصنيفية التي تمنح للفائزين بالمراكز الأولى، فإنها ستساهم في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يستعدون للمشاركة في عدد من أهم الاستحقاقات العالمية منها بطولة الألعاب العالمية في شهر يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، و«آسياد الصين».

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة في جولة أبوظبي غراند سلام حتى 2 مايو المقبل، وأن من أبرز الأسماء التي قامت بالتسجيل وأكدت حضورها كل من دييجو ريس الفائز في آخر ثلاث نسخ في وزن الريشة 62 كغم، وجابرييلي بيسانها ملكة البساط في 2019 .

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