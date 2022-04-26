مارفن بطل مهرجان الشطرنج الدولي في العين

المصدر: (العين - وام)

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توج الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، بلقب بطولة الشطرنج السريع في ختام منافسات مهرجان رمضان الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين.

شارك في البطولة 53 لاعباً ولاعبة من 9 دول هي ألمانيا وكازاخستان والهند والفلبين والبحرين ومصر وسوريا واليمن والإمارات.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، سعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحصد الدولي الفلبيني ماركوس مارفن كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج السريع برصيد 6.5 نقاط.

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