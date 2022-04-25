«بادل سكوير عجمان» يطلق أول عضوية باستخدام الأصول الرقمية NFT

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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وقع نادي بادل سكوير بعجمان، وشركة «فيصل فاينانشيل تكنولوجيز»، اتفاقية تعاون لطرح وإدارة مجموعة من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT»، ليكون بادل سكوير في طليعة الأندية الرياضية بالدولة التي تطرح مبادرة من هذا النوع للجمهور المهتم بهذا المجال بطابع متميز وفريد من نوعه.

وقع الاتفاقية عن نادي بادل سكوير بعجمان سعود المندوس رئيس مجلس إدارة النادي، وعن شركة «فيصل فاينانشيل تكنولوجيز» فيصل بوعفراء الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد سعود المندوس، أن الشراكة تأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة لطرح مبادرات تواكب الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، ومواكبة مسيرة التطور الهائلة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى ميادين الحياة.

وأضاف: سنطلق مجموعة فريدة من الأصول الرقمية بأسلوب متميز ويتاح الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، وستكون بطابع فريد جرياً على عادة النادي في طرح كل ما هو مفيد ويلبي رغبات وميول الجمهور، ويسرنا الإعلان عن شراكتنا مع شركة «فيصل فاينانشيل تكنولوجيز»، ونتطلع للعمل المفيد والنافع للمجتمع مستلهمين من نهج الجودة والتميز الذي كرسته قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة في كل قطاعات العمل بالدولة على المستويين الحكومي والخاص، وسوف نعلن عن المزايا التي يحصل عليها العضو في وقت لاحق، والتي نؤكد أنها ستكون غير مسبوقة وتلبي رغبات وطموح كل المهتمين بالمجال.

من جهته، كشف فيصل بوعفراء عن تفاصيل الشراكة بقوله: ننطلق بموجب الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون والشراكة من أجل إطلاق مجموعة نادرة من الأصول الرقمية NFT، والتي تعتمد على رموز رقمية ترتبط بتقنية «بلوك تشين» التي تضمن للعضو الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة للمقتنيات والمميزات التي يقدمها نادي بادل سكوير بعجمان.

وأضاف: نواكب بهذه الشراكة التطورات الحاصلة في المجال لتتيح للأعضاء فرصة ثمينة في التمتع بالكثير من المزايا التي سنمنحها للعضو من خلال رمز افتراضي مرتبط بتقنية «بلوك تشين» يحصل بموجبه على مجموعة حصرية من مميزات وفوائد تضمن له التمتع بكافة الحقوق الممنوحة للأعضاء من قبل النادي.

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