بني ياس يتألق في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على منافسات فئة الكبار في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً، وتمكن بني ياس من الفوز بلقبي فئتي الرجال والسيدات متفوقاً على الوحدة الذي حل وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وحميد محمد بو لاحج الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز