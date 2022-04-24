«الشارقة للمرأة» بطل دوري «الكوميتيه»

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكوميتيه (فرق) لفئة السيدات والمركز الأول للموسم الرياضي 2021 /2022، خلال المنافسات التي استضافها نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.

ومثّل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في منافسات الكوميتيه للسيدات كل من اليازية خالد، مريم منصور، إيناس السلامي، بمشاركة 3 أندية هي نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي.

وعبرت اللاعبة مريم منصور عن سعادتها بتحقيق المركز الأول لبطولة الدوري العام مؤكدة على قوة المنافسة مع لاعبات الأندية الأخرى، ولكن التناغم والانسجام بين لاعبات الفريق أدى إلى التتويج بالمركز الأول والتواجد في الصدارة.

كما حصدت لاعبات النادي لفئة الناشئات برونزية الفرق بمسابقة الدوري العام للكوميتيه بالفريق المّكون من اليازية خالد، جومانة العجوز، آمنة بركت، وفجر لشكريه، حيث شهدت البطولة مشاركة 7 أندية هي نادي الشارقة للمرأة، نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي، نادي الشارقة، نادي الذيد، ونادي الخليج.

من ناحية أخرى شاركت حوراء العجمي لاعبة الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة ضمن منافسات الدوري العالمي بالبرتغال والتي أقيمت خلال الفترة (22-24) من الشهر الجاري، إذ تعد البطولة الثانية للاعبة خلال عام 2022 بعد بطولة الدوري العالمي التي أقيمت بإمارة الفجيرة وحققت خلالها نتائج مشرفة لتصل إلى التصنيف الـ40 عالمياً لوزن تحت 50كغ، لاسيما وأن تلك البطولة قد شهدت مشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 55 دولة من مختلف قارات العالم.

وتطمح اللاعبة حوراء العجمي في المحافظة على تصنيفها والسعي نحو التقدم إلى مراكز أفضل إلى جانب كسب الخبرات من التواجد في بطولة بحجم الدوري العالمي والاستعداد لجميع البطولات المقبلة.

وعلى صعيد منافسات الألعاب الجماعية فاز فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة على فريق الشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى) بنتيجة (48-39) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري العام للسيدات، فيما خسر فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة (فرع المنطقة الشرقية) من أكاديمية جام بنتيجة (71-26).

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