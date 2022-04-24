الحمادي وشيخة بطلا تحدي «ووش للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز عبد الله الحمادي بالمركز الأول في تحدي «ووش» الرمضاني للدراجات الهوائية، السباق المجتمعي المخصص لفئة المواطنين، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ماي ووش»، وقطع مسافة السباق بزمن 1:31:31 ساعة، ونال جائزة قدرها 50 ألف درهم، وفاز بالمركز الثاني و30 ألف درهم محمد المطيوعي وبالمركز الثالث و20 ألف درهم وليد النقبي، وفازت بالمركز الأول لفردي الفتيات وجائزة الـ50 ألف درهم شيخة راشد قطعت مسافة السباق 2:01:24 ساعة، وفازت صافية الصايغ بالمركز الثاني و30 ألف درهم وحلت فرح المري بالمركز الثالث وحصدت جائزة الـ20 ألف درهم، وفي فئة الفرق للذكور حل فريق نادي أبوظبي للدراجات (أ) أولاً، يليه شرطة دبي، وفريق الشعفار جميرا ثالثاً، في فئة الفرق للإناث جاء فريق الشعفار جميرا أولاً، يليه أبوظبي للدراجات ثانياً.

وانطلق التحدي من جزيرة السعديات لمسافة 67 كلم، بداية من شارع أحمد بن خالد بالقرب من ممشى شاطئ السعديات الخلاب، مروراً بشارع جاك شيراك ومتحف اللوفر أبوظبي والمنطقة الثقافية، إلى جزيرة ياس عبر شارع الشيخ خليفة بن زايد، وصولاً إلى منطقة الريف، والعودة مجدداً من نفس الطريق إلى خط البداية/ وحقق التحدي نجاحاً كبيراً وسط مشاركة 181 متسابقاً ومتسابقة في أجواء رمضانية مميزة، ومنافسة قوية.

وشهد تتويج الفائزين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وأحمد الطنيجي ممثل «ماي ووش»، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وجوناثان ايمري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.

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