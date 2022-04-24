«الشحي والبلوشي» بطل رمضانية شرطة رأس الخيمة للبادل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، ختام بطولة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الرمضانية للبادل تنس في نسختها الأولى، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط ولفيف من الجمهور الذي كان متواجداً بشكل كبير ومميز على مدار خمسة أيام في نادي بادل جراوند المستضيف للبطولة، التي شارك بها 32 فريقاً، وشهدت البطولة حصول فريق محمد الشحي وعبد العزيز البلوشي على لقب البطولة والمركز الأول، وجاء فريق أيمن النعيم وأحمد القرصي وصيفاً في المركز الثاني، وحصل فريق سعود بن هداي وسعود ساحوه على المركز الثالث، وحل فريق محمد الشرهان وإيلي عزام في المركز الرابع، وأنتونيو وعبد العزيز في المركز الخامس.

توج الفائزين، الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، يرافقه نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تكريم الشركات الراعية للبطولة، تخللها تقديم هدية تذكارية مقدمة من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى راعي الحفل وأخذ الصور التذكارية مع الفرق الفائزة واللجنة المنظمة للبطولة.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي بالمستوى الراقي الذي قدمه اللاعبون والتواجد الجماهيري الغفير والتنظيم المميز الذي شهدته البطولة، معرباً عن شكره لشرطة رأس الخيمة لما تقدمه من مبادرات رياضية للمجتمع المدني خلال شهر رمضان المبارك يسودها التعارف والتآخي والمحبة لدى الجميع، متمنياً مزيد من البطولات والإنجازات الرياضية في المستقبل، مباركاً للجميع على نجاح البطولة.

كما ثمن العميد عبد الله خميس الحديدي، دور البطولة المميز في الاستفادة من هذا التوجه المتنامي من شباب الإمارة تجاه لعبة البادل لخلق علاقة متميزة مع قطاع الشباب الرياضي في الإمارة وتشجيعهم على نشر ثقافة اللعبة، معرباً عن سعادته لإعادة شرطة رأس الخيمة لتولي موقع الريادة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية في الإمارة، مثمناً في الوقت ذاته دور اللجنة المنظمة في إنجاح البطولة وظهورها بالشكل الذي يليق باسم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بصفة خاصة والإمارة بصفة عامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز