ختام رمضانية الطائرة الشاطئية بدبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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اختتمت مساء أمس الأول البطولة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية في نسختها الأولى، والتي تواصلت على مدى 11 يوماً في المنطقة التراثية بمدينة دبا الحصن، بتنظيم معهد الشارقة للتراث بدبا الحصن بالتعاون مع نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، بتفعيل المنطقة التراثية في مدينة دبا الحصن. شارك في البطولة 30 لاعباً بواقع 5 فرق وهي: المستقبل، دريم، التحدي، ألعاب القوى، شباب المستقبل وتم تقسيمها على مجموعتين.

وفي نهاية البطولة أسفرت النتائج عن فوز فريق ألعاب القوى بالمركز الأول وحصوله على كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل ثانياً فريق التحدي ونال الميداليات الفضية، وجاء بالمركز الثالث فريق الحصن ونال الميداليات البرونزية.

وفي ختام البطولة قام الدكتور خالد بن جميع الهنداسي مدير معهد الشارقة للتراث فرع مدينة دبا الحصن بتتويج فريق ألعاب القوى صاحب المركز الأول بطلاً للنسخة الأولى للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية، كما تم تكريم خاص لمجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي لمساهمته الفعالة في إنجاح البطولة، وكذلك تكريم المؤسسات والجهات المتعاونة في إنجاح البطولة والسادة الحكام والأفراد المتعاونين، وفي النهاية تم توزيع شهادات المشاركة للجميع.

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