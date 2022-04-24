يد الشارقة.. 11 من 11

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصدت فرق كرة اليد بنادي الشارقة 11بطولة من أصل 11 بطولة، مثلت العلامة الكاملة للبطولات التي نظمها اتحاد كرة اليد بالموسم 2021/2022، وختمها ليلة أول من أمس بنادي العين، بفوزه بالبطولة رقم 11 بمسيرته هذا الموسم، والتي توجت جهود فريق الناشئين بكأس الإمارات للسنة الثانية على التوالي والرابعة عشرة بمسيرته لهذه المرحلة السنية، لتضيفها إلى 4 بطولات من 4 فريق الرجال و3 ألقاب من 3 فريق الشباب وبطولتي الناشئين من 2 لنفس الفئة، والفوز بدوري الأشبال والفوز بدوري الصغار.

مشروع



وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية: ما حققه نادي الشارقة هذا الموسم من إنجازات تكتب في السجل الذهبي للعبة كرة اليد بالدولة، فقد حققت كرة اليد بالشارقة العلامة الكاملة في الموسم بإحراز 11 لقباً من إجمالي 11 بطولة، مثلت السيطرة الكاملة على بطولات الموسم الرياضي 2021-2022، هذا بالإضافة لتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة بالانتصار في جميع المباريات لجميع المراحل عبر كافة مسارات المسابقات التي شاركنا فيها. وأضاف: لدينا أيضاً رقم فريد من نوعه في تاريخ يد الإمارات، بحصول فريقي الشارقة للأشبال (أ-ب) على المركزين الأول والثاني في نفس الموسم، لتضاف هذه الأرقام القياسية لسلسلة الأرقام غير المسبوقة لكرة اليد الشرقاوية.

دعم



وأكد رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالشارقة أن كل هذه الإنجازات والنجاحات لمشروع كرة اليد بنادي الشارقة ما كانت لتتحقق من دون الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو ولي عهده، ونائباه، وكذلك متابعة إدارات نادي الشارقة المتعاقبة، والإدارة الحالية برئاسة علي سالم المدفع، ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبمتابعة واهتمام جاسم محمد مشرف اللعبة بالنادي، مقرونة بجهود جميع أعضاء ومنتسبي الألعاب الجماعية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية وموظفي النادي وعشاق كرة اليد.

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