بني ياس بطل فئتي الرجال والسيدات في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار مساء أمس السبت على منافسات فئة الكبار في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحميد محمد بولاحج الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، وخالد الهنائي العضو المنتدب في نادي الوحدة المشرف العام على نشاط الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة أندية بني ياس، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، وفي فئة الرجال تمكن بني ياس من الفوز باللقب بعد تفوقه على الوحدة الذي حل ثانياً، والعين الذي احتل المركز الثالث. وعلى صعيد فئة السيدات، تمكن بني ياس أيضاً من إحراز اللقب، متفوقاً على الوحدة الذي حل وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

تتويج

وقام بتتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، ومعه مسؤولو الاتحاد وممثلو الأندية الفائزة، وهنأ الهاشمي أصحاب المراكز الأولى، وأشاد بقوة منافسات البطولة، وبدور الأندية في دعم استراتيجية الاتحاد، والقيام بدورها المحوري في اكتشاف المواهب وصقلها وتأهيلها لصفوف المنتخبات الوطنية.

وقال الهاشمي: "نظام البطولة الذي تم تطويره للفصل بين فئات الناشئين والشباب والكبار حقق أهدافه، لأنه أتاح الفرصة لتألق اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل، وألقى الضوء بشكل جيد على أداء الصاعدين والوجوه الشابة من أصحاب المواهب، وكان مرآة واضحة للجهاز الفني للمنتخب من أجل الاستمرار في ضم المتميزين، ليكون لدينا الخيارات العديدة في المنتخبات (أ، ب، ج)، في كل فئة من الفئات، وهو ما يتفق مع استراتيجية الاتحاد".

وتابع: "مثل هذه البطولات القوية هي التي تخدم تطور لعبة الجوجيتسو في الدولة وإعداد المنتخبات بقوة للاستحقاقات المقبلة، ومنذ إطلاق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ونحن نحرص على التطوير فيها بشكل مستمر لتحفيز الأندية على المنافسة القوية، وكل من شارك فيها فائز هذا الموسم، إن لم يكن بالمراكز الأولى والجوائز المالية، فبالخبرة، والتجربة والاستفادة الفنية. وهنا أشكر أندية الدولة على استثمارها في اللاعبين، وتطبيق استراتيجية الاتحاد، وأدعو باقي أندية الدولة للدخول في المنافسة والاستثمار في الأجيال الجديدة، خاصة أن رياضة الجوجيتسو تكسب ممارسيها قيماً مهمة، مثل الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل، وبالتالي فهي مصنع الرجال والأبطال والنجوم".

إنجاز

وعن حرصه على الالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب الذين شاركوا في البطولة الآسيوية الأخيرة، قال الهاشمي: "كان من الضروري أن أشكرهم على إنجازهم الكبير والحفاظ على الصدارة الآسيوية برقم قياسي تاريخي من حيث الميداليات، وأطلب منهم المزيد من العمل والاجتهاد في المرحلة المقبلة، خاصة أنها حافلة بالتحديات القارية والعالمية، ووجهت لهم رسالة واضحة بأنهم أمام مسؤولية كبرى في الحفاظ على مكانتهم العالمية والقارية، وتعظيم إنجازاتهم في دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والآسياد في الصين، فضلاً عن باقي البطولات السنوية الثابتة في أجندة المشاركات".

وعن تقييمه لتجربة مشاركة الأجانب مع الأندية الإماراتية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بواقع لاعبين من كل نادٍ بكل فئة، قال: "تجربة ناجحة وأدت أهدافها، وأكسبت لاعبينا خبرة كبيرة من العناصر المحترفة القوية، وقدمت مؤشراً جيداً على تطور مستوى لاعبينا".

واختتم الهاشمي تصريحاته بالتأكيد على سعادته بتطور مستوى بنت الإمارات في رياضة الجوجيتسو، وتصدرها المشهدين القاري والعالمي، معتبراً أن ذلك من أهم المكتسبات في المرحلة الأخيرة، وأن بنت الإمارات قادرة على التميز والإبداع والوصول إلى العالمية، إذا توفرت لها الفرصة والدعم.

نجاح

ومن ناحيته، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "كأس صاحب السمو رئيس الدولة حقق نجاحاً كبيراً، في الاسابيع الثلاثة الماضية، وشكّلت البطولة منصة قوية لكل محبي الجوجيتسو وهذا يعود إلى اهتمام الأندية والأكاديميات بالمشاركة والدفع بأفضل اللاعبين واللاعبات للمنافسة ضمن أجواء إيجابية، شهدت حضور جماهيري كبير واهتمام اعلامي لافت."

وأكد الشامسي أن البطولة حققت نجاحا استثنائيا هذا العام بمشاركة عدد أكبر من الأندية والأكاديميات واللاعبين في إشارة إلى سرعة انتشار اللعبة على مستوى الدولة، ونشر ثقافتها، والاهتمام المتزايد من الأسر وأولوياء الأمور الذين يشجعون أبناءهم على ممارسة تلك الرياضة ذات الفوائد العديدة."

وأوضح أن نجاح البطولة يعكس جهود الاتحاد في تطوير الرياضة وترسيخ مكانة الدولة كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، حيث أصبحت البطولات التي ينظمها الاتحاد نموذجا يحتذى به عالميا.

واكد حميد محمد بولاحج الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية أن أبطال نادي بني ياس كانوا على الموعد وحققوا لقب الكأس الغالية للمرة الثاثة على التوالي، لأن النادي لا يرضى لنفسه إلا المركز الأول. وأشاد بالأداء الكبير للاعبين واللاعبات الذين وعدوا وأوفوا، وبجهود الإداريين والفنيين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد الرميثي بالتنظيم الاحترافي للبطولة وبجهود فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إخراج الحدث بهذا المستوى العالمي، مؤكدا أن منظومة عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو وراء كل ما وصلت اليه اللعبة من انجازات في المرحلة الاخيرة".

تطور

وقالت بوليانا لاجو مدربة المنتخب الوطني للسيدات أن البطولة تميزت من ناحية التنظيم والحضور الجماهيري ومستوى التنافس، وشهدت تطورا ملفتا في أداء اللاعبات، بما يعطي مؤشر ايجابي للمستقبل خاصة مع الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة .

وأثنت لاجو على خطوة الاتحاد الرائدة في إفساح المجال أمام بنات الإمارات للمشاركة في كأس رئيس الدولة اعتبارا من العام الماضي مؤكدة أن المستفيد الأول هو المنتخب الوطني الذي أصبح أمام خيارات أكبر على صعيد وفرة اللاعبات القادرات على تمثيل الدولة، وشكرت الأندية والأكاديميات التي تجتهد في اختيار أفضل اللاعبات للمشاركة في هذه البطولات.

وأوضحت ميثا شريم لاعبة نادي بني ياس أن شعور الفوز باللقب لا يضاهى لا سيما أن البطولة تحمل اسما هو الأغلى على قلوب الجميع، وأكّدت أن المشوار لا يزال في بداياته على الصعيد المحلي، وأن بني ياس يتطلع إلى تحقيق ذات الإنجاز في بطولتي أم الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة.

دعم

وأهدى البطل زايد الكثيري لاعب بني ياس اللقب الذي حققه مع زملائه إلى أسرة نادي بني ياس وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، مؤكدا أن الدعم الذي يحظى به النادي كان سبباً رئيسيا في الإنجاز الذي تحقق.

وتقدم الكثيري بالشكر إلى كل زملائه في الفريق الذين تعاهدوا على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على اللقب، مشيدا بإدارة النادي التي تحرص على التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية والتي تساهم في تأهيل اللاعبين وإعدادهم على النحو الأمثل. وقال الكثيري أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من أقوى بطولات الموسم ، لأنها بطولة ذات طابع خاص تجمع تحت مظلتها أقوى اللاعبين على الساحة.

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